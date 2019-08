Miley Cyrus/ “Licenziata da Hotel Transylvania per una torta a forma di pene”

Al centro di rumors di gossip per la sua recente rottura con Liam Hemsworth, che nelle scorse ore avrebbe chiesto il divorzio, Miley Cyrus su Instagram ha rivelato il motivo per cui è stata licenziata da Hotel Transylvania. La cantante era stata scelta nel 2011 per prestare la voce a Mavis, la figlia di Dracula (doppiato da Adam Sandler), per poi essere sostituita nel febbraio del 2012 da Selena Gomez. Le indiscrezioni dell’epoca parlavano di una scelta presa da Miley Cyrus, ma ecco la smentita: la cantante sarebbe stata cacciata per una foto circolata sui social network che la ritraeva leccare una torta a forma di pene realizzata per l’ormai ex Hemsworth. Una rivelazione choc, con Sony Pictures che – contattata da People – ha preferito non commentare la dichiarazione dell’artista.

MILEY CYRUS CACCIATA DA HOTEL TRANSYLVANIA PER UNA TORTA A FORMA DI PENE

«Sono stata cacciata da Hotel Transylvania per aver comprato a Liam una torta a forma di pene per il suo compleanno e averla leccata», le parole di Miley Cyrus, che ha poi affermato di aver perso un accordo con Walmart quando aveva 17 anni per un video che la ritraeva fumare da un bong. Una presa di posizione legata alle recenti indiscrezioni sulla separazione da Hemsworth: «Non posso accettare che mi venga detto di mentire su un fatto che non ho mai commesso: io non ho nulla da nascondere». L’ex Hanna Montana ha poi aggiunto: «Non è un segreto che mi piacesse fare festa da adolescente: non solo ho fumato, ho anche provato cannabis e sperimentato alcune droghe». Poi, tornando sul rapporto terminato con il compagno: «Mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito a causa di imbrogli da parte mia: io e Liam siamo stati insieme per dieci anni. L’ho detto in passato e rimane vero che io ami Liam, lo farò sempre».

