Miley Cyrus sta male/ Foto: cannula dell’ossigeno e allergia ai molluschi

Miley Cyrus preoccupa i fans. La cantante, dopo aver scatenato le polemiche per le foto sexy con cui ha promosso il suo nuovo lavoro discografico, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui si mostra con una cannula dell’ossigeno nel naso. La cantante non sta attraversando un periodo tranquillo e i fans non nascondono la propria preoccupazione anche se, fortunatamente, si tratta di un problema passeggero. A scatenare i problemi di salute della Cyrus sarebbe stata un’allergia ai molluschi come ha spiegato lei stessa nel post in cui parla di se stessa come Ashley O il suo personaggio nella7 serie Netflix “Black mirror”: “Ashley O non può esibirsi a causa di una improvvisa allergia ai molluschi. Ma lei è ancora capace di fare i selfie“, scrive Miley Cyrus.

MILEY CYRUS: VIOLENTA ALLERGIA AI MOLLUSCHI

Le allergie possono causare problemi anche seri. Ne sa qualcosa Miley Cyrus che sta facendo i conti con le conseguenze di una violenta allergia ai molluschi. La cantante si sarebbe sentita male dopo aver mangiato pietanze a base di molluschi. Inconsapevole di essere allergica ai molluschi, la Cyrus avrebbe mangiato tutto senza problemi, salvo poi cominciare ad accusare un rigonfiamento della gola e conseguente insufficienza respiratoria. Da qui la necessità dell’utilizzo di una cannula dell’ossigeno, necessaria per aiutarla a respirare. Fortunatamente, però, il peggio è passato e Miley si è mostrata nuovamente ai fans in tutta la sua bellezza.





