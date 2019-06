Black Mirror, 5a stagione/ Video Netflix, Brooker: “Ci sono più effetti speciali!”

Disponibile da oggi su Netflix la quinta stagione di Black Mirror, la serie antologica divenuta cult. Intervistato da Coming Soon, l’ideatore Charlie Brooker ha spiegato: «Credo che ci siano decisamente più effetti speciali in questa stagione, in un certo senso, eravamo più consapevoli di avere più cose con le quali giocare questa volta. A livello di scrittura sapevo per esempio di poter avere un robottino. So cosa potremmo realizzare, abbiamo più esperienza, certo ci vuole più tempo per farli, ma oltre a questo il processo dietro le quinte è sempre lo stesso. Non pensiamo consapevolmente di dover alzare a oltranza la spettacolarità, anzi questa volta infatti uno degli episodi, “Smithereens”, abbiamo deliberatamente deciso di ambientarlo ai nostri giorni. E’ una storia per molti aspetti claustrofobica, molto concreta, non ci sono elementi di fantascienza, per cui cerchiamo di equilibrare le cose, come se cercassimo di mantenere tutto realistico». Queste le parole della produttrice esecutiva Annabel Jones: «In Smithereens, il film con Andrew Scott, devi cogliere quel mondo nel modo più autentico possibile, per cui senti che siamo a Londra… Ti fa sentire a casa, è reale, noioso, no, non intendevo noioso, non noioso, ma lui è… per certi aspetti è l’uomo qualunque che sta vivendo temi universali, che è meglio non spoilerare». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

BLACK MIRROR, TRE NUOVI EPISODI

Black Mirror, la 5° stagione su Netflix a partire da oggi 5 giugno 2019 con tre nuovi episodi: “Smithereens”, “Rachel, Jack and Ashley, Too” e “Striking Vipers”. Dopo Bandersnatch, una puntata speciale interattiva in cui lo spettatore può intervenire sulla trama, la serie antologica britannica torna ad infiammare i suoi fan: il lato oscuro della tecnologia e le sue distorsioni al centro dell’attenzione, con i mezzi di comunicazione di massa che vengono analizzati da punti di vista totalmente originali. E questi tre episodi non differiscono dalla tradizione: le tematiche centrali sono la dipendenza dai dispositivi mobile, le minacce per la privacy, la i sistemi di sorveglianza e le forme sempre più avanzate di intelligenza artificiale, passando per la ricerca spasmodica della fama online e le applicazioni di realtà virtuale.

BLACK MIRROR, 5A STAGIONE: IL TRAILER DI NETFLIX

Grande attesa per l’episodio Rachel, Jack e Ashley Too, che vede come protagonista la popstar Miley Cyrus: una puntata ambientata nel mondo della musica, con l’artista che ha spiegato ai microfoni dei media di sentirsi particolarmente vicina ai temi affrontati dalla serie antologica creata da Charlie Brooker. L’interprete di Wrecking Ball interpreta la cantante Ashley O, alle prese con le difficoltà presentate dal mondo che la circonda. Intervistata da BBC Radio 1, Miley Cyrus ha spiegato: «Si tratta della storia delle donne nell’industria musicale. Capisco che tutti hanno affrontato le stesse cose, ma penso che le donne… per noi sia più difficile essere considerate seriamente. Le persone pensano che se non stai indossando una tuta aderente e cantando brani pop nessuno vorrebbe vederti esibire», riporta Movieplayer.





