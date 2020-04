Milik al Milan?/ Calciomercato, Kessie può rientrare nell’affare col Napoli

In vista della prossima finestra di calciomercato, il Milan è sempre alla caccia di rinforzi adeguati per il campionato 2020-2021 e tra i tanti nomi vagliati in questi giorni dalla dirigenza rossonera certo ha riscattato parecchio interesse quello di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli. Come è noto il polacco dovrebbe a fine stagione lasciare lo spogliatoio campano alla ricerca di un club che gli dia un spazio da protagonista: il Milan in tal senso dovrebbe fare al caso proprio dell’attaccante azzurro, ma pure sulla carta l’affare risulta ben complicato per la dirigenza del Diavolo. Come è noto il Milan vorrebbe attuare una dura politica di riduzione dei costi: facile dunque immaginare che un affare come quello dell’approdo di Milk al Milan per fine stagione non rientri proprio nei margini fissati. Pure però stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato la dirigenza di Via Aldo Rossi non si è ancora data per vinta.

MILIK AL MILAN? NELL’AFFARE POTREBBE RIENTRARE KESSIE

Ecco dunque che per rendere possibile l’approdo di Milik al Milan per la prossima stagione, lA dirigenza del Diavolo le sta studiando tutte: l’ipotesi però più concreta ora sul tavolo riguarda l’inserimento di Kessie nell’offerta, confidenti che Gattuso sia ben impaziente di riabbracciare un giocatore che ha sempre stimato. Ma come nel dettaglio questo affare potrebbe andare in porto e soprattutto non danneggiare le casse del club rossonero? A svelarci l’arcano sono stati oggi i colleghi del portale calciomercato.com, che hanno ben spiegato perché, di fronte all’arrivo del bomber polacco, Kessie risulti sacrificabile. Ricordato che lo stesso ex atlantino era già stato messo sul mercato e accostato al Napoli a gennaio, pure si segnala che per Kessie, tra prestito, riscatto e bonus i rossoneri hanno versato al club bergamasco 32 milioni di euro: al giugno 2020 però il suo valore residuo è di circa 12.8 milioni di euro ed è da questa cifra in su che in ogni caso il Milan otterrà una plusvalenza dalla sua cessione. Ecco perché allora un suo inserimento nell’affare Milik potrebbe aiutare il Milan, che consci pure che quello del centrale è uno dei costi di ammortamento annui più alti della rosa, pure sarebbe ben contento di risparmiare qualcosina.



