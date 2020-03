Milik via dal Napoli?/ Calciomercato, l’Atletico vuole il polacco per l’estate

Benché la finestra di calciomercato estiva sia ancora lontana, sono momenti concitati in casa Napoli, dove la dirigenza sta già lavorando per la prossima stagione. In tal senso ecco l’ultima voce di mercato, che vuole Milik via dal Napoli già questa estate: falliti gli accordi per stipulare un rinnovo di contratto, il polacco sarebbe pronto a fare le valigie a giugno, magari cedendo alle lusinghe dell’Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano da Elgoldigital infatti pare che Simeone abbia messo nel mirino proprio il bomber polacco, il quale potrebbe arrivare in estate per prendere il posto di Diego Costa. Certo l’affare è per ora solo sulla carta, ma visto il divorzio annunciato tra l’attaccante e il Napoli, la trattativa ci pare più che fattibile.

MILIK VIA DAL NAPOLI? FALLITI I TENTATIVI PER IL RINNOVO

Premessa necessaria perchè effettivamente Milik lasci il Napoli e magari approdi all’Atletico Madrid durante il calciomercato estivo, certo vi è l’annunciato divorzio tra il giocatore e la società campana, la quale pure nella finestra invernale di contrattazione aveva lavorato per mettere in tavolo una proposta di rinnovo di contratto. Come ci segnala il Corriere dello sport, però la trattativa non è andata a buon fine: l’attaccante numero 99 del Napoli ha infatti bocciato la proposta da 4 milioni di euro (ma con una pesante clausola rescissoria per l’estero) e per il momento non vi sono stati ravvicinamenti. Date però le buone quotazioni sul mercato dello stesso Milik, è probabile che De Laurentiis lo metta sul mercato per poter fare cassa, prima di doverlo cedere a parametro zero la prossima stagione..

