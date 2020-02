Diretta Atletico Madrid Liverpool/ Streaming video Canale 5: c’è la Champions League

Atletico Madrid Liverpool sarà diretta dal signor Szymon Marciniak, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 18 febbraio: tornano le grandi emozioni della Champions League 2019-2020, al Wanda Metropolitano sono di scena gli ottavi di andata e dunque è tempo di valutare in che modo i Reds oapprocceranno la loro difesa al titolo, dopo aver faticato nel girone (chiuso comunque al primo posto) e aver incassato quella che, Under 23 a parte, possiamo considerare l’unica sconfitta (sul campo del Napoli) all’interno di una stagione meravigliosa che porterà in dote il ritorno alla vittoria della Premier League dopo 30 anni. Passo pazzesco per Jurgen Klopp in campionato, 25 vittorie e un pareggio; l’Atletico Madrid invece sta faticando nella Liga, al momento non è ancora sicuro di aver blindato il quarto posto e segna pochissimo, in più si è qualificato agli ottavi all’ultima giornata e virtualmente rischiando. Se sia la fine di un ciclo o meno lo vedremo, intanto Diego Simeone spera di fare uno scherzetto ai campioni nella diretta di Atletico Madrid Liverpool e noi, aspettando il calcio d’inizio, andiamo a valutare in che modo lui e Klopp potrebbero disporre in campo le loro squadre, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Liverpool verrà trasmessa in chiaro: è infatti la partita scelta per essere mandata in onda su Canale 5 questa settimana, e tutti gli abbonati vi potranno assistere anche attraverso il sito dell’emittente (senza costi aggiuntivi) o meglio su Mediaset Play. Naturalmente resta valida anche l’opzione per gli abbonati alla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder, in alta definizione) e anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile dai clienti su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LIVERPOOL

In Atletico Madrid Liverpool Simeone rinuncia al terzino destro Trippier: al suo posto gioca Arias, per il resto la squadra dovrebbe essere confermata con José Gimenez e Savic (o Felipe) a protezione del portiere Oblak e Renan Lodi a sinistra. Solito centrocampo nel quale Koke dovrebbe agire da centrale a fare compagnia a Thomas Partey, Saul Niguez può allargare il suo raggio d’azione a sinistra lasciando invece Marcos Llorente dall’altra parte, ma occhio al ritorno di Ferreira Carrasco. Davanti, naturalmente, giocheranno Morata e Joao Felix. Il Liverpool risponde con il 4-3-3: Milner non è al top e allora Henderson e Wijnaldum possono essere le due mezzali a supporto del recuperato Fabinho che opererà in cabina di regia. E’ l’unico dubbio per i campioni d’Europa, perchè per il resto Klopp ha le idee chiarissime: Alisson in porta, Van Dijk e Joe Gomez davanti a lui con i soliti Alexander-Arnold e Robertson a correre sulle fasce, e chiaramente il tridente dei sogni Salah-Firmino-Sadio Mané che si occuperà del primo pressing e di mettere la palla in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito un pronostico su Atletico Madrid Liverpool, dicendoci che i Reds partono sì favoriti ma non con un vantaggio netto: il segno 2 per scommettere sulla loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 2,20 volte quanto messo sul piatto, per il successo interno dei Colchoneros (segno 1) andreste a guadagnare 3,45 volte la puntata e dunque non ci si discosta tantissimo, così come per il pareggio (segno X) che porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte la vostra giocata.



