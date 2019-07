Milinkovic Savic al Manchester United/ Addio Lazio: si attende solo l’uscita di Pogba

Milinkovic Savic sembra destinato a lasciare la Lazio per trasferirsi al Manchester United, durante la sessione di calciomercato in corso. Le ultime indiscrezioni circolanti parlano infatti di una trattativa fra la società biancoceleste e quella britannica ormai in chiusura, come sottolineato anche da Leo Di Bello, collega di Sky Sport, che attraverso la propria pagina Instagram ha scritto: “Il giocatore serbo è la prima scelta del Manchester United per sostituire il partente Paul Pogba in direzione Madrid. L’offerta degli inglesi al club di Lotito si aggirerebbe intorno agli 80 milioni. È lui l’uomo giusto per i Red Devils?”. Una notizia ribadita anche dall’edizione di stamane de La Gazzetta dello Sport, che da l’affare ormai per fatto, visto che la Lazio avrebbe deciso di accettare la proposta della compagine inglese, così come lo stesso giocatore della nazionale serba, attratto ovviamente dall’offerta dei Diavoli Rossi d’oltre Manica.

MILINKOVIC SAVIC AL MANCHESTER UNITED, ADDIO LAZIO

Affinché la trattativa venga ufficializzata, però, bisognerà piazzare Paul Pogba. La stella della nazionale francese dovrebbe trasferirsi nei prossimi giorni presso il Real Madrid, nonostante la Juventus abbia tentato di riportate in Italia l’asso transalpino. Le Merengues avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 120 milioni di euro, e se l’operazione si dovesse chiudere si tratterebbe del secondo colpo superiore al “centone” del Reall di questa sessione, dopo l’arrivo di Eden Hazard dal Chelsea. Sullo sfondo rimangono i bianconeri, ma la sensazione circolante è che la Vecchia Signora proverà a piazzare qualche giocatore nei prossimi giorni prima di assicurarsi nuovi colpi in entrata. Inoltre, il centrocampo dei campioni d’Italia in carica appare fin troppo affollato dopo gli arrivi di Aaron Ramsey dall’Arsenal e Adrien Rabiot dal Paris Saint Germain, entrambi in scadenza di contratto. La cosa certa è che la Serie A perde un grande talento, un calciatore che ha regalato pregevoli prestazioni nelle ultime due stagioni, e che a lungo è stato accostato alle principali big italiane.

