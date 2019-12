Milinkovic-Savic, furto in casa durante Lazio-Juventus/ Bottino da oltre 100mila euro

Dopo la gioia per il gol in Lazio-Juventus la brutta notizia per Milinkovic-Savic: i ladri erano entrati a casa sua. Mentre esultava all’Olimpico per la rete del vantaggio sulla Juventus, tre ladri svaligiavano la sua villa a Formello. Quindi il 24enne serbo, alla quinta stagione col club biancoceleste, non ha avuto molto tempo per festeggiare la vittoria contro i bianconeri. Ha potuto esaltarsi qualche minuto negli spogliatoi con i compagni e ricevere i complimenti del patron Claudio Lotito, quindi è uscito a cena con gli amici. Quando poi è tornato a casa si è reso conto che c’era qualcosa che non andava: era tutto a soqquadro. I cassetti erano stati rovistati, gioielli e soldi invece erano spariti. Approfittando dell’impegno calcistico di Milinkovic-Savic, tre delinquenti a volto coperto hanno pensato bene di far “visita” alla sua abitazione. La vicenda è stata ricostruita da Il Messaggero, secondo cui gli allarmi sonori erano disinseriti. Il sistema di videosicurezza ha ripreso il commando mentre forzava la finestra di uno dei bagni. Quindi l’impianto di allarme ha registrato l’intrusione.

MILINKOVIC-SAVIC, FURTO IN CASA DURANTE LAZIO-JUVENTUS: NON È IL PRIMO

I ladri però hanno avuto il tempo di fare razzia nella villa di Milinkovic-Savic: hanno rubato quattro modelli Rolex e un costoso Hublot per un valore complessivo di 100mila euro. Prima di scappare hanno anche arraffato diverso contante presente in casa per altri 5mila euro. Il centrocampista della Lazio ha chiamato i carabinieri, che hanno sequestrato le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Sono state ascoltate le persone che frequentano la casa: donne di servizio, giardiniere e vicini di casa, ma non ci sono indizi utili né impronte. Non si esclude, secondo quanto riportato da Il Messaggero, che i banditi facciano parte del commando che negli ultimi mesi ha messo a segno 12 colpi in tutta Roma e nel suo hinterland. La brutta disavventura vissuta da Milinkovic-Savic non è la prima comunque per il centrocampista della Lazio. A settembre 2018 nella casa di via Cortina d’Ampezzo subì lo strano furto della sua Fiat 500 Abarth, immatricolata e acquistata in Germania, quindi non ancora assicurata per furto in Italia. E per quel furto sono ancora in corso indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA