Milinkovic-Savic ha il covid: salta Crotone-Lazio/ Ciro Immobile ancora positivo

La Lazio perde un’altra pedina fondamentale a causa del coronavirus. Dopo il bomber Ciro Immobile la compagine biancoceleste dovrà fare a meno anche del suo talento più puro, il centrocampista offensivo Sergej Milinkovic-Savic. La notizia dell’ufficialità al covid del 25enne nato in Spagna ma naturalizzato serbo, è stata data proprio dalla nazionale dalla Serbia. In questi giorni, infatti, Milinkovic-Savic era stato convocato dal commissario tecnico per gli impegni della sua selezione contro Scozia, Ungheria e Russia, e sottoposto al tampone di rito è risultato essere positivo. Attraverso i suoi canali ufficiali la federazione ha fatto sapere: “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus COVID-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori. Si tratta di Sergej Milinković – Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo al COVID-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi”.

MILINKOVIC-SAVIC HA IL COVID: IMMOBILE ANCORA POSITIVO AL GENE N

“Come nel caso di Luka Milivojevic – ha fatto sapere anche la federazione di calcio serba – la squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della UEFA e del governo della Repubblica di Serbia. Tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista hanno lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova”. Come detto sopra, una notizia non proprio delle migliori per la Lazio, già alle prese con la positività di Ciro Immobile. Quest’ultimo è infatti risultato ancora positivo, e di conseguenza sono state annullate le visite di idoneità che erano in programma stamane presso la clinica romana Paideia. Come la scorsa settimana, l’attaccante campano si era sottoposto ad un doppio tampone, e dopo la negatività di ieri sera, quello di oggi è risultato positivo, precisamente ancora reattivo al gene “N”. Immobile sarà quindi costretto a rimanere in isolamento e saltare la gara in programma il prossimo weekend contro il Crotone, così come Milinkovic-Savic.



