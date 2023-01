Milko Skofic ex marito Gina Lollobrigida/ “Matrimonio d’interesse ma c’era un motivo”

MILKO SKOFIC, CHI E’ L’EX MARITO DI GINA LOLLOBRIGIDA?

Chi è Milko Skofic, marito di Gina Lollobrigida e padre di Andrea Milko Skofic, unico figlio avuto dalla coppia? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di “Domenica In”, la puntata del programma televisivo in onda su Rai 1 dedicherà ampio spazio alla scomparsa, avvenuto lo scorso 16 gennaio all’età di 95 anni, della diva del cinema italiano: ospiti in studio ci saranno diverse persone che, a vario titolo, hanno conosciuto l’attrice capitolina ma i riflettori si accenderanno non solo su quello che potrebbe essere l’unico erede della Lollobrigida ma anche sull’uomo che questa sposò alla fine degli Anni Quaranta. Ma cosa sappiamo di lui?

Medico di origini slovene che in quel periodo si trovava a prestare servizio in quel di Cinecittà tra i profughi che erano provvisoriamente alloggiati lì, Milko Skofic era convolato a giuste nozze con una allora giovanissima Gina Lollobrigida sul Monte Terminillo di Rieti: l’attrice, ancora 22enne, aveva girato ancora pochi film e prese una cotta per quest’uomo con cui poi, otto anni dopo, concepirà Andrea Milko (1957), il loro unico figlio. A dire la verità il loro matrimonio non fu propriamente fortunato dato che la coppia divorziò poi nel 1971 ma pare che da almeno cinque anni la Lollobrigida e Skofic vivessero separati (dal canto suo, infatti, il medico sloveno aveva intrapreso da tempo una love story con Ute de Vargas, cantante lirica austriaca, a cui si unirà dopo aver divorziato dall’attrice italiana.

GINA LOLLOBRIGIDA, “SKOFIC? MATRIMONIO D’INTERESSE: IO ERO STATA…”

“Un matrimonio d’interesse da parte sua”: così, tanti anni dopo, Gina Lollobrigida ha etichettato la relazione avuta con Milko Skofic: “Lui giocava a tennis e contava i soldi, non faceva altro: così quando è diventato legale farlo, ho divorziato” aveva raccontato l’attrice in una intervista che a proposito di quelle nozze celebrate a soli 22 anni col medico sloveno ha avuto pure modo di rivelare un brutto episodio del suo passato. “Comunque c’era stata una ragione: io avevo avuto, come tante donne, una disavventura… C’era stato un disgraziato che si è approfittato di me, un calciatore della Lazio” aveva ricordato la Lollobrigida, accennando alla vicenda che l’aveva vista prima drogata e poi stuprata quando aveva solamente 18 anni ed era vergine. “Ora è morto, ho cercato di convincermi che non fosse successo nulla ma una cosa così non la dimentichi…” aveva proseguito, raccontando per la prima volta quella violenza.

E qui pare sia entrato in scena Milko Skofic: “Dopo quello, mi sono accompagnata a Milko. Non è che lui volesse sposarmi, ma lo volevo io per avere una vita normale: mi sentivo rovinata…” era stata la candida ammissione di Gina Lollobrigida a diversi anni di distanza da quegli eventi. Insomma, il matrimonio col medico era stato un modo per dimenticare quella terribile esperienza: a proposito delle nozze, celebrate come ricordato sul Terminillo nel gennaio 1949, un interessante pezzo a firma di Maurizio Porro sul ‘Corriere della Sera’, ripercorrendo gli amori della diva che non sposò un produttore (una rarità nel mondo del cinema nostrano), ricorda come il fidanzamento tra lei e il medico risalisse al 1947 quando Luigina aveva 20 anni: “Sposa Milko Skofic il 14 gennaio 1949 in una chiesetta del Terminillo, sposi vestiti da sciatori, testimone Franca Marzi (attrice in voga negli Anni Cinquanta, NdR): validità delle nozze fino al 1966”. Dopo la rottura, non ci fu mai un riavvicinamento tra di loro (“Lui cambiava sempre idea per colpa degli avvocati”).











