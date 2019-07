Millie Bobby Brown, chi è la Undici di Stranger Things/ Flirt con Romeo Beckham?

Millie Bobby Brown è nata il 19 febbraio del 2004. Diversamente dalle sue coetanee, però, non conduce la vita di una classica quindicenne perchè pur essendo giovanissima è già una star internazionale. Conosciuta in tutto il mondo per essere la Undici di Stranger Things, la serie evento di Netflix che torna in onda oggi con i nuovi episodi, vanta già un curriculum di tutto rispetto al punto da essere stata nominata dall’Hollywood Reporter come una dei trenta attori minorenni più importanti in assoluto. Spagnola, figlia di genitori britannici, Millie è la terza di quattro figli ed è una vera attrice prodigio. Ha debuttato nel 2013 interpretando Alice da piccola in C’era una volta nel Paese delle Meraviglie e dopo altri, piccoli ruoli trova il successo nel 2016 con Stranger Things. Il 2019 sembra essere l’anno della consacrazione. Oltre ad essere ancora la Undici di Stringer Things, infatti, Millie ha debuttato al cinema con il fim Godzilla II – King of the Monsters.

Millie Bobby Brown fidanzata con Romeo Beckham?

Millie Bobby Brown non è solo un’attrice, ma è anche una star di Instagram dove vanta 19,6 milioni di followers. Numeri da capogiro per la 15enne che, come tutti gli adolescenti, ama condividere sui social anche i momenti che trascorre con gli amici. A 15 anni, però, nonostante i mille impegni, si trova anche il tempo per l’amore. Dopo la fine della storia con Jacob Sartorius, web star e aspirante cantante di un anno più grande, pare che Millie stia frequentando Romeo Beckam, il secondogenito di David e Victoria Beckham che a settembre compirà 17 anni. Insomma, Millie Bobby Brown ha una vita intensa per avere solo 15 anni. Pur non chiudendo le porte del cuore all’amore, per il momento, tuttavia, la sua priorità è la carriera che procede a gonfie vele.





