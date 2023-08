Million Day e Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, domenica 6 agosto 2023

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE: GRANDI PREMI?

Nuovo appuntamento anche in questa domenica con il Million Day. Il gioco, come ogni giorno, offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro: sono due gli appuntamenti quotidiani, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30. Come abbiamo visto, il gioco mette in palio un milione: è possibile ottenerlo solamente indovinando tutti e cinque i numeri. Le vittorie, però, partono già indovinando due numeri ma ovviamente i premi crescono con l’aumentare dei numeri indovinati. Si può giocare anche all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo al quale si partecipa puntando un altro euro e scegliendo altri cinque numeri: gli estratti sono quelli non vincenti nel gioco principale.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 5 agosto 2023: scopri le cinquine

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Giocare al Million Day è molto semplice ma può esserlo meno scegliere correttamente i numeri da giocare. Vediamo allora qualche statistica che potrebbe aiutare nella scelta. Tra i ritardatari, ossia quelli che mancano da più tempo, c’è il numero 30 che manca da 20 estrazioni. Segue il 29 che invece manca da 16. A quota 14 assenze c’è il numero 3 mentre a 13 c’è il 21. A 12 assenze ci sono i numeri 55 e 9. Sono 11 le estrazioni senza il 35 mentre 10 quelle in cui non è visto il 31 e il 19. 8 estrazioni di assenza per il numero 5.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti oggi di venerdì 4 agosto 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

3 – 13 – 23 – 29 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

9 – 19 – 47 – 49 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 3 agosto 2023: scopri le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

1 – 32 – 34 – 38 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

9 – 17 – 21 – 26 – 30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA