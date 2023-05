Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 29 maggio 2023

MILLION DAY, COME SI GIOCA AL CONCORSO

Come avviene ogni giorno, c’è attesa per l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. I numeri vengono estratti proprio in un doppio appuntamento quotidiano, il primo alle 13 e poi alle 20.30. Anche oggi, in vista di questa nuova estrazione, ricordiamo le regole del concorso quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro nel gioco principale. L’Extra Million Day, concorso aggiuntivo al gioco principale, permette di vincere fino a 100mila euro. Ma come si può partecipare al concorso?

Per giocare al quotidiano concorso basterà inoltrare la propria giocata attraverso il sito internet, dunque online, oppure recandosi in ricevitoria. Per partecipare basta scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55 e avanzare la giocata semplice, plurima o sistemica. Ricordiamo che invece l’estrazione dell’Extra Million Day viene effettuata oltre quella principale sugli stessi numeri e anche in questo caso gli estratti sono cinque.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Come ogni giorno, il Million Day mette in palio cifre importanti dando la possibilità di vincere fino a un milione di euro di euro. A questi vanno aggiunte le cifre messe in palio dall’Extra Million Day, con un massimo di centomila euro. Sono tanti i giocatori che ogni giorno tentano la fortuna e allo stesso modo tanti anche quelli che portano a casa cifre importanti, riuscendo proprio a centrare i cinque numeri vincenti. L’ultima vittoria milionaria è stata registrata a Roma, il 22 maggio scorso, con l’estrazione giornaliera delle 13. Prima ancora era stato un giocatore di Gela, in provincia di Caltagirone, a vincere, il 18 maggio. Precedentemente la fortuna aveva baciato Ischia, il 28 aprile, e ancor prima Gagliole, Casagiove, Montescaglioso e Pachino. Ad aprile sono stati ben sei i milionari.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

20 – 21 – 45 – 48 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 29 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

9 – 13 – 14 – 54 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 29 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

