Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine delle estrazioni di oggi 27 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LA NUOVA ESTRAZIONE

La settimana sta per terminare e il pensiero è già al weekend: cosa ci offrirà questo fine settimana d’autunno? Quali sorprese ci riserverà? Speriamo che una arrivi già con l’estrazione del Million Day di oggi, gioco quotidiano che ogni giorno permette di vincere fino a un milione di euro. Quotidianamente il concorso offre due estrazioni, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare al gioco basta scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare un euro. Allo stesso modo si partecipa anche all’Extra Million Day, concorso che offre un altro premio importante. In palio per il gioco secondario, infatti, ci sono 100.000 euro.

Anche questo secondo concorso ha due estrazioni: una alle 13 e la seconda alle 20.30. Per vincere qualcosa al Million Day basta indovinare almeno due numeri anche se ovviamente i premi aumentano con il crescere dei numeri messi a segno: un milione di euro si vince indovinando 5 numeri.

VINCERE AL MILLION DAY: UNA VITTORIA CHE MANCA DA UN PO’

Vincere al Million Day è facile perché i premi partono già da due numeri indovinati. Ovviamente, la cifra crescerà al crescere dei numeri centrati, fino a raggiungere un milione di euro. In questo caso, però, possiamo dire che non si tratta di una vittoria che viene centrata facilmente. Infatti, l’ultima volta ci è riuscito un giocatore di Alessandria con un’estrazione serale, il 14 ottobre 2023, dunque 13 giorni fa. E ancor prima era stato un fortunato di Borgo Val di Taro a portare a casa la vittoria, il 16 settembre. Il nono mese dell’anno era stato però più fortunato di ottobre, almeno fino a questo momento: un altro giocatore aveva vinto nella Capitale il 14 settembre e ancora a Roma, ma con una giocata online, aveva trionfato un giocatore il primo del mese. Dunque, 3 vittorie nel solo settembre, mentre agosto era stato più scarso, con un successo solamente a Sirmione, il 19.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

9 – 10 – 34 – 44 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

14 – 16 – 33 – 42 – 48

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

15 – 22 – 33 – 35 – 49

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

9 – 10 – 19 – 20 – 32

