Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti oggi lunedì 12 giugno 2023: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Prima di andare a controllare le due estrazioni, quella delle 13.00 e quella delle 20.00, del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 12 giugno 2023, diamo un’occhiata alle statistiche. Partiamo con quelle del Million Day. In vetta al podio dei numeri ritardatari c’è il 30, assente da ben 59 estrazioni, seguito dal 26, assente da 46 estrazioni, e dal 24, assente da 32 estrazioni. Nella classifica dei numeri frequenti invece appaiono il 54 e il 48, che si sono ripetuti per 23 estrazioni; seguiti dal 37, dal 43 e dal 17, che si sono ripetuti tutti per 21 estrazioni.

Passiamo adesso alle statistiche dell’Extra MillionDay. La tabella dei numeri ritardatari in questo caso vede primeggiare il 23, assente da 52 estrazioni, seguito dal 15, assente da 46 estrazioni; a completare il podio c’è il 53, assente da 33 estrazioni. Tra i numeri frequenti invece in testa c’è ancora il 41, che è apparso per 25 estrazioni, seguito dal 28 e dal 12, apparsi per 20 estrazioni, e dal 13 e dal 34, apparsi per 19 estrazioni.

MILLION DAY: ESTRAZIONE DI OGGI, LUNEDI’ 12 GIUGNO 2023

È arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione di oggi, lunedì 12 giugno 2023, del Million Day e dell’Extra MillionDay. La prima come di consueto alle 13.00, la seconda alle 20.30. Per entrambe i giocatori hanno le dita incrociate, con la speranza di essere baciati dalla fortuna. L’obiettivo è certamente quello di diventare milionari, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono anche tanti premi di consolazione in palio. È per questo motivo che il consiglio è quello di controllare attentamente le schedine.

L’ultimo fortunato giocatore a diventare milionario è stato un cittadino di Settimo Milanese, in provincia di Milano, che lo scorso mercoledì 7 giugno ha festeggiato grazie ad una cinquina vincente composta dai numeri 11 – 12 – 17 – 19 – 21. Chissà se nell’estrazione odierna ci sarà qualcuno che percorrerà le sue orme. Sono state d’altronde 21 le vincite milionarie dall’inizio dell’anno e 255 dal lancio del Million Day. Non resta che sperare

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY

Una nuova settimana è appena iniziata e anche oggi, lunedì 12 giugno 2023, si rinnova il consueto appuntamento con l’estrazione del Million Day, che ovviamente porta con sé l’Extra MillionDay, l’opzione di gioco regala una possibilità di vincita in più ai giocatori. Se non sei ancora a conoscenza di come si partecipa a questo concorso, sei nel posto giusto. Ci sono infatti diverse modalità che consentono di diventare milionari.

La giocata singola prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri (compresi tra 1 e 55) per 1 euro. La giocata plurima prevede invece che si inseriscano nella stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri, al costo di 1 euro ciascuna. La terza e ultima giocata disponibile è quella sistemistica, in cui è possibile scegliere da 6 a 9 numeri nella compilazione della schedina in modo da incrementare le probabilità di vincita. Ciò può avvenire in due modi. Con il sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, oppure con il sistema ridotto, che invece ne sviluppa una parte. A questo punto non resta dunque che attendere la doppia estrazione odierna con le dita incrociate.

QUANTO SI PUO’ VINCERE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY?

In attesa di scoprire i numeri della doppia estrazione di oggi, lunedì 12 giugno, per il Million Day ed Extra MillionDay, ricordiamo quelli che sono i premi messi in palio dal concorso. Non c’è infatti soltanto quello più ambito, che vale ben 1 milione di euro. Il gioco consiste nell’indovinare la cinquina vincente, ma anche i giocatori che ne indovinano solo una parte verranno premiati. I fortunati che sfiorano la cinquina di un soffio, con 4 numeri esatti, riceveranno 1.000 euro. Nel caso in cui i numeri corretti della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, ci sarà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro.

Nell’Extra MillionDay, invece, i premi in palio sono diversi. La cinquina completa vale ben 100 mila euro, che possono sicuramente essere determinanti nella vita di una persona. Per chi indovina 4 numeri ci sono anche qui a disposizione 1.000 euro, che scendono a 100 euro in caso di 3 numeri. Il piccolo premio di consolazione per i 2 numeri indovinati, invece, è pari a 4 euro. È bene ricordare che i premi vinti con Extra MillionDay sono cumulativi con quelli del Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

1 – 35 – 39 – 47 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13.00

7 – 12 – 41 – 50 – 51

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

13 – 16 – 43 – 47 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

20 – 28 – 42 – 45 – 51

