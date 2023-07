Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi martedì 4 luglio 2023

MILLION DAY, ESTRAZIONI QUOTIDIANE: NUOVO DOPPIO APPUNTAMENTO

Come ogni giorno, anche oggi, martedì 4 luglio, l’appuntamento è con il Million Day. Qualcuno riuscirà a portare a casa un milione di euro nel gioco quotidiano che permette di vincere una maxi cifra puntando un solo euro? Ricordiamo che provare a portare a casa la maxi cifra è semplicissimo: servirà solamente scegliere cinque numeri dall’1 al 55. C’è inoltre un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, che come quello principale prevede la giocata di cinque numeri che saranno estratti sui 50 non vincenti nel gioco principale. Le estrazioni sono due ogni giorno: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30: è dunque doppio l’appuntamento con il concorso che permette la vittoria da un milione di euro.

MILLION DAY, MAXI VINCITE

Sono ormai più di dieci giorni che il Million Day non regala un milione. Il concorso ha quotidianamente due appuntamenti, uno alle 13 e uno alle 20.30: dunque sono doppie le possibilità di vittoria. L’ultimo milionario è arrivato il 22 giugno a Pescara, dunque più di dieci giorni fa. Solo pochi giorni prima, il 16, aveva vinto un fortunato di Napoli. Anche a Settimo Milanese, in provincia di Milano, a giugno c’è stata la vittoria di un milione. A maggio fortunate Roma e Gela mentre ad aprile hanno vinto giocatori di Ischia, Gagliole, Casagiove, Montescaglioso, Pachino e Formigine.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

3 – 7 – 10 – 28 – 35

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

17 – 22 – 38 – 40 – 46

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

