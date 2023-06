Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi venerdì 23 giugno 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME SI VINCE

Anche oggi l’appuntamento è doppio con il Million Day, un gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro. Al concorso si può partecipare dal lunedì alla domenica, con doppio appuntamento, sia per il Million Day sia per l’Extra MillionDay. La prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Si può vincere al massimo un milione di euro. Anche oggi, venerdì 23 giugno, puntando sui propri numeri preferiti può regalare il sogno di vincere un milione. Le regole sono molto semplici: servirà solo scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e inoltrare la giocata attraverso il sito internet oppure recandosi in ricevitoria al solo costo di un euro. Si dovranno poi aspettare le 13 o le 20.30 per scoprire se si è tra i vincitori.

I NUMERI FREQUENTI DEL MILLION DAY

Come scegliere i numeri da giocare al Million Day? Andiamo a vedere qualche statistica per capire come decidere al meglio su quali puntare. Parlando dei numeri frequenti, che vengono calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni, il 54 nel Million Day è in pole con 25 estrazioni. Seguono a 24 il 43 e il 15. A 23 presenze ci sono il 48 e il 17. Per l’Extra Million Day invece il 41 è a 29 estrazioni, seguito dal 12 che invece è a 22. A 21 presenze ci sono i numeri 28 e il 13 mentre il 38 è a 20.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

25 – 30 – 34 – 39 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

1 – 36 – 45 – 49 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

