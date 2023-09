MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 8 settembre 2023: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, NUOVO CONCORSO

Nuovo appuntamento con una nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. Quali saranno, oggi 8 settembre, i numeri vincenti? Ricordiamo che questi vengono estratti due volte al giorno, alle 13 e alle 20.30. Per i giocatori è molto semplice partecipare: ricordiamo che comunque si può scegliere tra giocata semplice, plurima o sistemica. C’è inoltre anche la possibilità di inoltrare la giocata in abbonamento ossia per più di una volta.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi giovedì 7 settembre 2023: le ciquine

Dopo l’estrazione dei numeri vincenti, questi si potranno controllare sul sito del Million Day, dove la schedina si potrà verificare tramite codice univoco, ma anche in ricevitoria o utilizzando questo articolo de ilSussidiario.net.

I NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Andiamo adesso ad analizzare una statistica del Million Day, relativa ai numeri frequenti che vengono calcolati quotidianamente sulla base dei precedenti 365 giorni. Dunque, la frequenza è calcolata in merito all’ultimo anno. Si parte dal Million Day: il numero più frequente è il 54 che si è visto 52 volte. A seguire c’è il 17, presente in 46 estrazioni. Terza posizione per il 37, a 40. Per il numero 31 sono invece 38 le presenze. Il numero 25, infine, ha visto 37 estrazioni. Passiamo all’Extra MillionDay: in pole c’è il numero 41, che si è visto 41 volte. Al secondo posto vediamo il 38 a quota 40 estrazioni. Seguono, a 39 presenze, il 28 e il 13. Infine, nella top five, a 36 estrazioni vediamo il numero 18.

MILLION DAY ED EXTRA, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione mercoledì 6 settembre 2023: ecco le nuove cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI

Nuovo appuntamento, come ogni giorno, con il Million Day. Il gioco quotidiano permette ogni giorno di vincere fino a un milione di euro seguendo pochissime semplici regole: come sempre, infatti, basta scegliere cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55, e puntare un euro. Non solo Million Day: ricordiamo che è possibile anche giocare all’Extra MillionDay, concorso associato. Anche oggi, venerdì 8 settembre 2023, sarà possibile partecipare al secondo gioco aggiungendo un altro euro e scegliendo altri cinque numeri che saranno estratti sui numeri non vincenti del gioco principale.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione martedì 5 settembre 2023: Extra con cinquine

Anche in questo caso, infatti, vanno scelti nel range che va da 1 a 55. All’Extra MillionDay si possono vincere altri 100 mila euro. Ricordiamo che è possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online. Le modalità sono varie: esiste la giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME VINCERE

Tantissime persone ogni giorno partecipano al Million Day, sperando di indovinare i cinque numeri che potrebbero regalare la maxi cifra da un milione di euro. Quali sono, però, le probabilità che ciò avvenga? A dircelo è lo stesso sito del MillionDay che analizza quale sia la probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7.

Indovinarne 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Centrare una vittoria da 4 numeri ha una probabilità è di 1/13.915. Indovinare invece 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Riguardo la giocata singola Million Day+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

14 – 19 – 20 – 27 – 35

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 6 – 42 – 50 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

5 – 8 – 17 – 30 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

16 – 18 – 24 – 43 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA