Million Day ed Extra Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 14 giugno 2024

Non va mai in pausa l’appuntamento con il Million Day, il concorso che tutti i giorni tiene compagnia ai giocatori che puntano un euro con la speranza di vincere un premio ben più alto, quello da un milione di euro. I numeri da giocare per sperare di vincere questa prestigiosa somma sono cinque, compresi tra l’1 e il 55: per alcuni giocatori sarà semplice operare la scelta, scegliendo magari tra i propri numeri del cuore, mentre per altri la decisione non sarà così immediata. È proprio in aiuto a questi giocatori arrivano le statistiche che possono dare una mano a scegliere i numeri perfetti da avanzare nella cinquina, sperando che siano gli stessi che poi saranno estratti.

Estrazioni Million Day/ Cinquine dei numeri vincenti di oggi 13 giugno 2024

Andiamo allora a vedere qualcuna di queste statistiche, partendo dai numeri ritardatari. Quello che manca da più tempo su entrambi i giochi – Million ed Extra Million Day – è il 31: non si vede da 18 estrazioni. Sul gioco principale, invece, quello che manca da più tempo è il numero 41, assente da 38: il 40 non si vede invece da 37 estrazioni, seguito dal 24 a 32 assenze. Sull’Extra Million Day, invece, l’8 manca da 31 estrazioni, mentre il 43 da 30 e il 13 da 29. I più frequenti, invece? Quello che si è visto più spesso sul Million Day è il 54 che è uscito ben 110 volte in 365 giorni, seguito dal 17 a quota 103. Per l’Extra, invece, il 25 si è visto 98 volte, seguito dal 41 a quota 97 e il 5 presente 95 volte in 365 giorni.

Estrazioni Numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine di oggi 12 giugno 2024

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 14 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 3 – 10 – 17 – 25 – 46

EXTRA MILLIONDAY: 6 – 34 – 37 – 40 – 54

ORE 20.30

MILLION DAY: 8 – 11 – 25 – 49 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 5 – 15 – 17 – 44 – 46

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 11 giugno 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA