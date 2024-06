Numeri vincenti Million Day/ Estrazioni delle cinquine di oggi 13 giugno 2024

Tornano anche nella giornata di oggi – giovedì 13 giugno 2024 – le due estrazioni del Million Day: tra i giochi più apprezzati dai tanti giocatori (e siamo sicuri anche da voi carissimi lettori!), ma anche l’unico proposto da Sisal e dall’Agenzia Dogane e Monopoli con una doppia cadenza giornaliera. Il primo concorso – lo ricordiamo soprattutto ai novizi tra voi – si terrà puntualissimo alle ore 13, seguito da un secondo appuntamento subito dopo il viaggio nazionale del Lotto, ovvero alle 20:30; ma l’aspetto più interessante è che ognuna delle estrazioni del Million Day nasconde anche al suo interno un secondo mini concorso, il famoso ‘Extra MillionDay’ che vi permette di vincere in un secondo round la sfida contro la Dea Bendata della fortuna!

Vi starete sicuramente chiedendo come fare a partecipare e – ne siamo più che sicuri – quanto possano valere i premi in palio, soprattutto in base al costo della scommessa: partiamo dal dirvi che giocare è veramente semplicissimo ed intuitivo perché vi basterà compilare l’apposita schedina (la trovate in un punto Sisal, online o nell’app MyLotteries) con almeno 5 numeri. L’unico limite è che i numeri dovranno essere tutti tra l’1 e il 55; ma potrete sempre giocare più cinquine con una sola schedina del Million Day nella cosiddetta formula ‘plurima‘.

ESTRAZIONI NUMERI VINCENTI MILLION DAY: QUANTO SI VINCE E QUANTO COSTA UNA SCOMMESSA

Insomma, se giocare al Million Day è facilissimo, tentare il tutto e per tutto con la sua versione Extra è ancora più semplice, perché dovrete solamente pagare due volte la schedina e con gli stessi numeri che vi siete giocati per la versione base, parteciperete anche alla seconda. Cosa cambia? Semplice: da un lato i premi – ma ci arriveremo tra pochissime righe – e dall’altro il fatto che nel gioco extra vengono esclusi i primi 5 numeri sorteggiati nel Million Day tradizionale.

Veniamo al succo: quanto si vince! Partiamo – come suggerisce peraltro il nome del gioco – dal premio massimo pari ad 1 milione di euro tondi tondi che vi spetteranno nel caso indoviniate tutta la cinquina; seguiti mille euro con 4 numeri e poi ancora da premi di consolazione da 50 e 2 euro. Premi simili al quelli dell’Extra Million Day, ad eccezione del primo che vale ‘solamente’ 100mila euro e degli ultimi due che salgono a 100 e 4. Rimane un ultimissimo dubbio: quanto costa? Una cinquina vi costerà solamente 1 euro, che crescono a 2 per la giocata plurima e in ogni caso raddoppiati per il concorso extra!

ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 9 – 12 – 17 – 35

EXTRA MILLIONDAY: 10 – 23 – 24 – 34 – 36

ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











