Come si scelgono i numeri del Million Day sui quali puntare nel concorso prescelto? In quale modo si possono scegliere le cinquine con le quali partecipare all’estrazione prescelta al costo di un solo euro? Sono due ogni giorno gli appuntamenti che offrono ai giocatori italiani di prendere parte al fortunato concorso nella speranza, sempre presente, di riuscire a portare a casa i preziosi premi in palio sul concorso, su tutti quello da un milione di euro, che viene raggiunto solamente centrando la vittoria da cinque numeri. Ovviamente ognuno potrà scegliere liberamente i propri numeri da giocare, in base alle proprie preferenze: chiunque di noi, infatti, avrà dei numeri preferiti, magari delle date del cuore dalle quali prendere spunto per scegliere le combinazioni da giocare nella speranza di provare a portare a casa la maxi cifra in palio, quella da un milione di euro.

Million Day ed Extra Million Day/ I numeri vincenti di oggi 25 ottobre 2024 alle ore 13.00

Per scegliere i propri numeri fortunati, i giocatori potranno anche guardare le statistiche in modo da basarsi sui numeri per provare a vincere i preziosi premi in palio. Tra le statistiche alle quali potersi affidare c’è quella dei numeri frequenti, ovvero quelli più presenti. Il 54, ad esempio, si è visto sul sito del Million Day ben 139 volte negli ultimi 365 giorni. A seguire c’è il numero 25 che invece si è visto 131 volte, seguito dal 17 che è stato presente 129 volte. 119 presenze, invece, per i numeri 52 e 7. Per l’Extra Million Day, invece, 132 sono le presenze del numero 6 nell’ultimo anno, mentre 123 sono quelle del 19. 121 le presenze del numero 25, 116 quelle del 5 e 115 quelle del numero 48. Dopo aver visto le statistiche del concorso, andiamo a scoprire quelli che sono i numeri fortunati di oggi alle 20.30, nella seconda estrazione della giornata. Buona fortuna a tutti!

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi 24 ottobre alle ore 20.30: le cinquine

