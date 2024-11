Si è aperta una nuova giornata e come sempre ad accompagnaci da questo momento fino alla serata ci saranno i due immancabili appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay sempre carichissimi di ricchi premi in attesa di qualcuno – magari proprio nascosto tra voi, carissimi e fedeli lettori – che sia abbastanza fortunato da riuscire ad indovinare almeno una parte dei numeri vincenti: le estrazioni (anche questo è un ‘come sempre’, ma lo diciamo soprattutto per i novizi!) si terranno puntualissime alle ore 13 in punto – ovvero l’appuntamento protagonista di questo articolo – e poi nuovamente alle 20:30, sempre con quell’ambitissimo milione in palio e sempre con le stesse semplicissime regole!

Se proprio non sapeste come funziona il Million Day, rimanete ancora un attimo con noi per recuperare tutte le regole; mentre nel caso in cui siate un pochino più ‘rodati’ vi tratteniamo ancora un attimino per dirvi giusto al volo che fino ad ora, nei primi 17 giorni di novembre non si è ancora visto uscire nessun milione, con l’ultimo uscito lo scorso 28 ottobre in un mese che rese milionari ben 5 differenti giocatori, ovviamente in cinque differenti concorsi (per i più curiosi: il 28, il 21, il 17 e gli ultimi due il 4).

Tornando ora un pochino indietro, per giocare al Million Day (ed anche all’Extra, ma in questo caso dovrete raddoppiare la scommessa e selezionare l’apposita opzione sulle schedine) tutto ciò che dovrete fare sarà scegliere un minimo di 5 numeri – ipoteticamente moltiplicabili per quante volte desiderate, per piazzare più di una puntata – che siano tutti compresi fino al 55: barrando le rispettive caselline nella schedina, non vi resterà da far altro che pagare quel singolo euro che vi permetterà di partecipare all’estrazione, scegliendo (anche qui, solo nel caso in cui lo vogliate, altrimenti sarà automatico) anche l’orario che preferite tra le 13 e le 20:30!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: