Una nuova domenica è arrivata, giorno di riposo e divertimento per tanti. Se c’è chi lavora anche nel giorno segnato in rosso sul calendario, oggi come magari nei festivi come Natale, Capodanno e così via, c’è anche chi è più “fortunato” e la domenica può godersi la famiglia, gli amici, un po’ di tempo a riposo in casa o fuori dalle quattro mura. Ecco allora che come ogni domenica, possono essere svariati i piani per oggi: c’è chi decide di passare qualche ora in compagnia degli amici, magari a pranzo fuori, chi preferisce una passeggiata nella natura, chi ancora una sagra di paese o una gita in una città d’arte. Ma non dimentichiamo che c’è anche chi prende alla lettera la parola “riposo” e decide di rimanere in casa, sul divano, per godersi un po’ di meritato relax, magari cucinando un buon piatto e guardando un bel film. Qualunque sia il programma per oggi, ricordiamo a tutti i giocatori che come ogni giorno anche in questa domenica 17 novembre è possibile partecipare al concorso del Million Day, che non conosce ferie né vacanze e torna anche oggi, come ogni giorno della s settimana e dell’anno, per regalare un sogno a qualche giocatore.

Numeri vincenti Million Day/ L'estrazione delle 20.30 del 16 novembre 2024: le cinquine

Il premio massimo in palio sul concorso è quello da un milione di euro: non serve, ovviamente, riesce ad arrivare il premio massimo ma anche quando ciò non dovesse accadere, niente paura, perché sono tanti i premi in palio sul concorso e soprattutto c’è anche una seconda chance di vincita chiamata Extra Million Day, che permette di ottenere invece un premio che arriva fino a 100.000 euro, solamente aggiungendo un altro euro alla giocata principale del concorso. Ora che abbiamo visto e ripassato le regole, non ci resta far altro che andare a scoprire se questa domenica sera sarà fortunata per qualcuno. Buona fortuna a tutti!

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri del 16 novembre 2024

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –