Anche in questa giornata di sabato 16 novembre, torna il classico appuntamento della giornata con il concorso del Million Day. Non mancano mai, neppure in questa giornata prefestiva, gli appuntamenti con il concorso fortunato del giorno: il gioco infatti non conosce festivi, ferie né vacanza. Sono due, ogni giorno, le estrazioni: se la prima è alle 13.00, la seconda è quella storica del concorso, alle 20.30. Questo secondo appuntamento è ancora quello più amato dai giocatori che ogni giorno, o meglio, ogni sera, decidono di prendere parte a questo concorso e spesso lo fanno appunto in serata. Forse per tradizione, forse per scaramanzia o forse ancora per comodità, ma quotidianamente tanti giocatori prendono parte proprio all’estrazione serale. Le regole tra i due appuntamenti non variano: sono sempre uguali, infatti, le modalità di partecipazione al concorso. Ciò che cambia è solamente l’orario che ogni giocatore può scegliere liberamente secondo le proprie esigenze. Se non viene specificato l’orario per il quale si vuole concorrere, ogni giocatore parteciperà in automatico all’estrazione successiva a quella dell’orario in cui avanza la giocata.

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri del 16 novembre 2024

Ricordiamo che i giocatori potranno poi anche prendere parte ad un secondo concorso che si chiama Extra Million Day: con questo secondo gioco, gli italiani potranno tentare di vincere fino a 100.000 euro. Si tratta di un concorso secondario che permette di partecipare, al costo di un solo euro, dando così una seconda chance ai propri numeri. Come abbiamo detto, il premio massimo è più basso perché se per il gioco principale c’è in palio un milione di euro, qui il massimo che si può ottenere è il premio da 100.000 euro. Ora andiamo a scoprire insieme quelle che sono le cinquine fortunate della sera nell’appuntamento delle 20.30.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 15 novembre 2024 delle ore delle 20.30

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –