Quotidianamente ai giocatori italiani è concesso di giocare a un concorso con regole molto semplici e intuitive ma soprattutto un gioco che mette in palio dei premi importanti solamente giocando un euro. Si tratta del Million Day, appuntamento quotidiano che non va mai in vacanza: si può giocare ogni giorno addirittura con due appuntamenti al giorno, poiché il primo è alle 13.00 e il secondo in serata, alle 20.30. Ogni giocatore è liberissimo di scegliere a quale estrazione partecipare secondo le proprie preferenze in termini di orario: c’è ad esempio chi vuole giocare a ora di pranzo, magari per una pausa dal lavoro ricca di attesa e speranze, o chi preferisce godersi l’estrazione in serata dal divano di casa, dopo una lunga giornata ricca di impegni. Qualunque sia la propria preferenza, non cambiano le regole: al concorso si gioca scegliendo cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55.

Non per tutti è immediata e facile, però, la scelta dei numeri. C’è infatti chi non ha delle cifre dei cuore e dunque per questo motivo risulta un po’ complicato scegliere a quali numeri affidarsi per provare a diventare milionari. Per questo in molti tengono in considerazione le statistiche che ci permettono di capire quali numeri mancano da più tempo e quali invece si sono visti di più. Ad esempio la statistica dei numeri ritardatari ci dice che su entrambi i giochi, Million Day ed Extra Million Day, il 18 non si vede proprio da 18 estrazioni, seguito dal 51 che non si vede da 15. Sono 14 le assenze del 31 mentre 13 quelle del numero 2. 38 e 29 mancano invece da 12 estrazioni così come 42 e 26 non si vedono da 11. Ora che abbiamo visto qualche statistica, andiamo a controllare quelli che sono i numeri estratti oggi, alle 20.30.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 20.30

