Million Day ed Extra Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 agosto 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI

Cominciamo una nuova settimana con l’appuntamento del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day, al quale si può giocare con solo un euro in più. Come ogni giorno ormai da qualche mese, abbiamo due estrazioni quotidiane: una come di consueto alle 13.00, l’altra alle 20.30. Solamente dopo le due estrazioni riusciremo a capire se oggi ci sarà qualche fortunato vincitore che porterà a casa un milione, massima cifra che si può ottenere dalla giocata del Million Day. La vincita massima per l’Extra Million Day, invece, è di 100 mila euro. Nell’estrazione di ieri, nessun fortunato è riuscito a portare a casa la maxi cifra.

MAXI VINCITE AL MILLION DAY

Il Million Day offre la possibilità di vincere ogni giorno fino a un milione di euro. La maxi cifra, però, ad agosto si è fatta un po’ desiderare, arrivando solamente il 19, dunque a metà mese inoltrata. A vincere, il 19 agosto, è stato un giocatore di Sirmione, in provincia di Brescia, mentre nei giorni precedenti nessuno aveva centrato la maxi somma. Era passato infatti un mese esatto dall’ultima vincita a sei cifre, che era arrivata a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, il 19 luglio. A luglio erano stati quattro i milionari: avevano vinto anche giocatori di Aradeo, in provincia di Lecce, e ancor prima Roma e Milano. Riuscirà oggi, qualche altro fortunato, ad allungare la lista dei vincitori di agosto?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

11 – 19 – 20 – 29 – 52

11 – 19 – 20 – 29 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

3 – 14 – 16 – 31 – 35

3 – 14 – 16 – 31 – 35

