Million Day ed Extra MillionDay: estrazione 17 febbraio 2023/ I numeri vincenti

MILLION DAY, ESTRAZIONE 17 FEBBRAIO

Siamo tornati con il consueto appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay, che potrebbero portare nelle tasche di un qualche fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro di montepremi! Le due estrazioni verranno fatte a partire dalle 20:30 e pochissimo tempo dopo sarà finalmente possibile sapere se qualcuno, in questo 17 febbraio, è riuscito a guadagnarsi il favore della Dea Bendata.

E parlando di Dea Bendata, fortuna, e Million Day, facciamo anche un rapido ripasso di quali sono state le ultime vittorie di questo gioco a premi! La fortuna non manca affatto e dall’inizio dell’anno sono stati vinti ben 7 milioni in tutta Italia! L’ultimo di questi è stato acciuffato da un giocatore di Villapiana, in provincia di Cosenza, nel giorno di San Valentino. 5 giorni prima, invece, ha vinto un giocatore con una scommessa piazzata da Bardolino, in provincia di Verona. Insomma, vincere non è affatto difficile e da quando il Million Day è stato lanciato per la prima volta sono stati assegnati la bellezza di 242 milioni complessivi in tutta Italia!

MILLION DAY: COME SI GIOCA

Ora, compreso che le possibilità di vincita del Million Day e dell’Extra MillionDay non mancano affatto, è importate ripassare rapidamente le regole, soprattutto per i possibili nuovi giocatori futuri, attirati dal milione in palio ogni giorno! Per mettere le proprie mani sul montepremi massimo occorrerà, semplicemente, indovinare i 5 numeri estratti alle 20:30, indicando i propri favoriti tra l’1 e il 55.

Quella descritta sopra è la giocata singola, o classica, del Million Day, e costa appena 1 euro. Similmente, per tutti i giocatori più indecisi vi è anche la possibilità, con la giocata plurima, di indicare più di una cinquina con la stessa schedina, ovviamente sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, per i giocatori esperti e desiderosi di vincere, vi è anche la giocata sistemistica, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando il sistema con cui elaborare la vincita. Ogni scommessa, inoltre, può essere “raddoppiata”, pagando semplicemente un altro euro, accedendo con gli stessi numeri all’estrazione dell’Extra Million Day che viene fatta sui 50 numeri rimasti dal primo turno.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Non tutti, ma specialmente i nuovi possibili giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay, potrebbero chiedersi se esitano dei numeri più o meno fortunati, su cui puntare oppure da evitare. Il sito dedicato al gioco ci viene incontro, tenendo conto dei numeri usciti più spesso nelle ultime 50 estrazioni. Per quanto riguarda il gioco classico, il numero più fortunato è il 9, uscito ben 43 volte. Seguono il 34, il 30 e il 26, tutti a pari merito con 41 estrazioni e chiude la top 5 il 53 con le sue 40 presenze. Situazione più o meno simile anche per quanto riguarda i numeri più frequenti dell’Extra Million Day, che vedono al primo posto il 5 con 42 presenze, seguito dal 46, dal 32 e dal 22, anche loro presenti in 41 estrazioni complessive, mentre a chiudere la classifica si trova il 7 (40 estrazioni).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

