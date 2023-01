Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 8 gennaio 2023

MILLION DAY, È TEMPO DI NUOVE VINCITE MILIONARIE?

Il Million Day e l’Extra MillionDay con i loro numeri vincenti riusciranno nella serata di oggi, domenica 8 gennaio 2023, a regalare una gioia inaspettata e, soprattutto, a distribuire il primo milione di euro del nuovo anno? Fino a questo momento, infatti, il 2023 non ha incoronato alcun vincitore, anche se la Dea Bendata nel mese di dicembre 2022 non si è comportata poi così male. Sabato 31 dicembre, a Rivalta di Torino, un giocatore ha vinto 1 milione di euro al Million Day, grazie a una giocata plurima. Prima ancora, il maxi-premio era stato centrato a Savona, il 14 dicembre, per mezzo di un sistema integrale, e a Massafra (Taranto), il 16 dicembre scorso, con una giocata singola. È bene anche ricordare il premio da 100mila euro assegnato il 6 dicembre a Modena con l’opzione Extra.

Vi ricordiamo che, aggiungendo un solo euro alla vostra scommessa, il Million Day vi offre la possibilità di concorrere anche all’estrazione successiva, quella dell’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente sarà composta dai restanti 50 numeri non estratti. I tipi di giocata ammessi sono tre: esistono la singola, la plurima e la sistemistica. Infine, gli orari: la sirena suonerà alle 20.20 (chiusura scommesse), mentre si potrà giocare di nuovo dalle 20.35, ma solo per il concorso dell’indomani.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare utile al fine di intercettare indicazioni chiave per compilare la propria bolletta e intercettare, in questo modo, la cinquina vincente dell’estrazione in programma nella serata odierna. Leggiamola insieme a voi lettori, allora, scoprendo che nella top five dei ritardatari al primo posto vi è il 32, latitante da 41 estrazioni. In seconda posizione c’è il 21, che ha sin qui accumulato 39 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 40 e il 31 (32), seguiti dal 23 (28).

Se si dà invece un’occhiata alle statistiche che toccano da vicino i numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, emerge la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 4 (44 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, troviamo il 38 (37 assenze), il 34 (32) e, infine, il tandem costituito dal 39 e dal 32 (26 “latitanze”). Qualcuno di questi numeri è destinato a uscire questa sera? Ancora qualche istante di pazienza e lo scopriremo insieme…

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Anche la graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe contribuire a far intercettare i cinque numeri vincenti di oggi. Ve ne diamo, di conseguenza, un’analisi accurata, dicendovi in prima battuta che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 45. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 20 (42) e il 26 (41), tallonati dal tandem formato dal 53 e dal 48 (40).

Per ciò che concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in cima alla graduatoria si ergono il 5 (39 estrazioni), tallonato dal 32 e dal 7 (37), dal 22 (36) e, da ultimo, dal 46 (35). Adesso, tutto quello che rimane da fare è impugnare il proprio amuleto, tenerlo ben saldo fra le man e aspettare che sul quadrante dell’orologio le lancette giungano a segnare le 20.30, orario della verità: sarà allora, infatti, che si comprenderà se le gerarchie che vi abbiamo appena descritto non subiranno variazione alcuna o se, invece, saranno sottoposte a ribaltoni clamorosi in questo senso.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











