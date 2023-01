Lotteria Italia 2023, biglietti vincenti terza categoria/ Vincite, premi, elenco tagliandi

Tra i tanti ricchi ed ambiti premi della Lotteria Italia 2023 ci sono anche, come sempre, quelli di terza categoria, talvolta erroneamente percepiti come premi di consolazione visto che generalmente sono parecchio inferiori a quelli di prima e seconda categoria.

Se nel primo caso, infatti, si parla di un premio massimo da 5 milioni di euro, nel secondo si scende già verso i 100 mila, mentre la terza categoria arriva generalmente intorno ai 20/25 mila euro.

QUALI SONO I PREMI TERZA CATEGORIA DELLA LOTTERIA ITALIA 2023

In larga parte, però, i premi in palio nella terza categoria della Lotteria Italia, esattamente come avviene per la prima e la seconda, verranno decisi solamente in un secondo momento da parte del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita.

A fronte del totale di biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti, verranno decisi e ripartiti i vari premi e l’elenco dei vincitori di terza categoria verrà pubblicato sul sito dedicato solamente al termine dell’estrazione principale della prima categoria della Lotteria Italia che viene fatta d’abitudine durante la diretta di “I Soliti Ignoti” su Rai 1, con la supervisione del Comitato.

LOTTERIA ITALIA E TERZA CATEGORIA: PREMI 2022

Per ora, insomma, non è ancora possibile sapere con certezza a quanto ammonteranno i premi per la terza categoria della Lotteria Italia 2023, e contestualmente infatti non si conoscono neppure quelli delle altre due categorie. Comunque sia, mentre attendiamo l’estrazione e la pubblicazione dei vincitori, possiamo fare alcune stime sui premi che verranno messi in palio nel corso di questo anno. L’anno scorso, in calce all’estrazione della Lotteria Italia di terza categoria erano stati assegnati ben 150 premi dal valore di 20mila euro l’uno.

L'anno precedente, invece, erano stati vinti ben 100 premi dal valore di addirittura 25 mila euro l'uno. Saltando ancora indietro di un anno, infine, nel 2020 erano stati 180 i premi assegnati, dal valore di 20 mila euro. Si può, dunque, supporre che anche per la Lotteria Italia 2023 nella sua terza categoria, i premi ammonteranno a circa 20/25 mila euro, ma bisognerà ancora attendere un po' di tempo che il Comitato e l'Agenzia Dogane e Monopoli prendano un decisione definitiva in merito a questo argomento.











