Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, giovedì 27 aprile 2023

MILLION DAY, COME SI GIOCA AL CONCORSO

C’è attesa anche oggi per l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay. I numeri vengono estratti alle 13 e poi alle 20.30, con il classico appuntamento che ormai da qualche tempo è stato raddoppiato. In attesa dell’estrazione, andiamo a ripassare le regole per giocare: basterà scegliere 5 numeri, che devono essere compresi tra l’1 e il 55. La giocata dovrà essere semplice, plurima o sistemica. Per quanto riguarda invece l’Extra MillionDay, questo permette di giocare altri numeri e portare a casa nuovi premi, fino a 100mila euro. Si potrà giocare tramite il sito internet, dunque inoltrando la giocata online, oppure recandosi in ricevitoria.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 26 aprile 2023: scopri le cinquine

Oltre al concorso del Million Day, è possibile anche giocare all’Extra MillionDay: l’estrazione viene fatta subito dopo quella principale sui 50 numeri rimanenti: anche in questo caso gli estratti sono cinque.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Il gioco del Million Day permette di vincere fino a un milione di euro. Nella giornata di ieri, giovedì 26 aprile, nessuno è riuscito a portare a casa la maxi cifra. Infatti l’ultima somma milionaria risale al 18 aprile a Gagliole (MC), con l’estrazione delle 13 del Million Day. Sono 252 le vittorie milionarie dall’inizio del lancio del gioco, tante anche in questo 2023.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi martedì 25 aprile 2023: le cinquine

Prima ancora del 18 aprile, la sorte aveva toccato un giocatore di Casagiove (CE) il 16 aprile: anche in quel caso erano stati portati a casa un milione di euro. Due giorni prima, ad ottenere un milione di euro era stato un fortunato giocatore di Montescaglioso (MT). Il 7 aprile, in provincia di Siracusa, a Pachino, un altro fortunato aveva vinto un milione di euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 APRILE 2023 DELLE ORE 13

10 – 17 – 20 – 31 – 38

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi 24 aprile 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 APRILE 2023 DELLE ORE 13

21 – 22 – 27 – 32 – 34

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA