Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti mercoledì 25 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ultimissime ore di attesa prima che abbia finalmente luogo l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023. Per alcuni scommettitori queste potrebbero essere le ore più lunghe, ma noi preferiamo vederle come un ottimo pretesto per studiare le statistiche di gioco e capire quali sono le caratteristiche si alcuni particolari numeri.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 24 gennaio 2023

Una classifica molto interessante è quella dei numeri frequenti, che include appunto i numeri che sono stato pescati più spesso nelle ultime cinquanta serate. Nel Million Day, la top five dei favoriti vede la presenza del 52 con le sue 40 presenze, del 26, del 30 e del 53 con 43 estrazioni a testa e del 9, che continua a dominare la classifica dall’alto dei suoi 45 turni. Se guardiamo invece all’Extra MillionDay, qui i numeri frequenti sono il 22 con 36 turni, il 46 con 38 sorteggi, il 7 e il 32 in coppia con 40 presenze e il 5, in cima alla classifica con ben 41 estrazioni.

MillionDay e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 23 gennaio 2023

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

C’è tempo fino alle 20.20 per piazzare la propria scommessa sulle combinazioni fortunate del Million Day e all’Extra MillionDay, dopodiché l’estrazione dei numeri vincenti avrà luogo alle 20.30. Si potrà tornare a giocare in vista di domani a partire dalle 20.35. Nel frattempo, un’altra classifica molto interessante è quella relativa ai numeri ritardatari, cioè quelle cifre che da diverse serate non sono comparse nel sorteggio finale.

Tra i grandi assenti del Million Day, le statistiche segnalano il 28 con 25 assenze, il 44 e il 48 che non rispondono all’appello da 26 serate, il 41 che manca da 27 turni e il 40, che latita da 48 serate. I numeri ritardatari della variante di gioco Extra MillionDay sono invece il 25 con 19 assenze, il 44 con 25 assenze, il 22 che ha saltato gli ultimi 26 turni, il 55 con 28 estrazioni mancate e poi il 27, che segna un netto distacco dall’alto delle sue 38 assenze.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 22 gennaio 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 GENNAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA