Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti, venerdì 21 aprile 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Ultimissime ore alla seconda estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, venerdì 21 aprile 2023. È il momento migliore per andare a curiosare tra le statistiche di gioco, in modo da mantenere la mente sempre fresca e allenata in vista delle prossime giocate.

Cominciamo subito a vedere la top five dei numeri frequenti, calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. Partiamo dal Million Day: qui troviamo il 26 e il 37 che sfoggiano 7 estrazioni ciascuno, poi il 24 e il 43 con 8 turni alle spalle mentre il 48 ha accumulato 9 presenze. Passiamo quindi alla variante di gioco Extra MillionDay, dove abbiamo il 12, il 18, il 28 e il 37 a braccetto con 8 estrazioni ciascuno, mentre in cima alla classifica troviamo il 41 con le sue 10 serate.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Sempre per non perdere l’ispirazione, teniamo d’occhio i numeri ritardatari del gioco. Dalle estrazioni del Million Day mancano più spesso il 29 con 24 assenze, il 47 con 29 turni mancati, il 55 che ha disertato le ultime 37 serate, il 32 che lo segue con 38 assenze e il 40 che svetta con 44 assenze.

Situazione diversa per l’Extra MillionDay, dove tra i grandi assenti troviamo il 50 con 24 assenze, il 3, il 52 e il 55 con 27 mancate estrazioni, poi il 42 che si nasconde da 29 turni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Million Day ed Extra MillionDay, è il momento di parlare delle regole e delle modalità di gioco! La schedina per scommettere sui vostri numeri preferiti si può trovare in ricevitoria ma anche online, e si compila con dei numeri compresi tra 1 e 55 scegliendo tra i diversi sistemi di gioco a disposizione. Per esempio, partecipando con una giocata singola potete puntare su una cinquina completa, con la plurima su più di una cinquina (fino a un massimo di 10 online) mentre i sistemi integrale e ridotto abbandonano il meccanismo delle cinquine e vi permettono di spaziare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay prevede che l’estrazione avvenga subito dopo quella principale, prendendo in considerazione i 50 numeri rimanenti da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 APRILE 2023 DELLE ORE 13

9 – 28 – 43 – 44 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 APRILE 2023 DELLE ORE 13

17 – 18 – 19 – 34 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











