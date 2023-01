Million Day, estrazione 12 gennaio 2023/ Numeri vincenti, le cinquine di oggi

ULTIME VITTORIE AL MILLION DAY

Cresce ogni giorno di più l’attesa per l’estrazione quotidiana dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di un giocatore italiano (o anche più di uno) fino ad 1 milione di euro di montepremi. La Dea Bendata normalmente, nell’ambito di questo gioco, non si fa attendere più di molto, ma è anche vero che nei primi 11 giorni di gennaio non è stato ancora vinto nessun milione. Ma è anche vero che i premi a dicembre non sono affatto mancati, mentre dal lancio del gioco i milioni assegnati sono stati addirittura 235.

Ricordiamo, infatti, che l’ultima vittoria segnata nel Million Day, riportata sul sito del gioco, ma anche su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, risale proprio al 31 dicembre. In quell’occasione a vincere fu un giocatore di Rivalta di Torino, con una scommessa plurima. Precedentemente, invece, due milioni erano stati vinti il 16 e il 14 dicembre con scommesse piazzate da Massafra (Taranto) e da Savona. Infine, il 9 dicembre ben 3 giocatori vinsero contemporaneamente il milione in palio nel Million Day, con due scommesse fatte da Roma ed una da Napoli.

REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, vincere al Million Day non sembra essere affatto difficile, ed attirati dal ricchissimo premio in palio, alcuni giocatori potrebbero chiedersi quali siano le regole del gioco. Giocare è veramente facile e basterà indovinare i 5 numeri estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55 con una scommessa dal valore di 1 euro. La scommessa può essere fatta online, sul sito dedicato oppure sull’app MyLotterie, ma anche in una qualsiasi ricevitoria Sisal.

Nel Million Day, inoltre, ai giocatori è data anche la possibilità di giocare in modo diverso dalla scommessa singola descritta sopra. Si può, per esempio, scommettere su più di una cinquina contemporaneamente con una sola schedina con la giocata plurima, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Oppure, c’è anche la giocata sistemistica, con cui i giocatori possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, massimizzando le possibilità di vittoria, ma al costo di premi leggermente minori. Inoltre, per ogni giocata si potrà anche scegliere (mantenendo gli stessi numeri) l’opzione Extra Million Day, che è una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dopo la prima.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, molti non sapranno che esistono anche delle ottime indicazioni in merito ai numeri più o meno fortunati. Infatti, sul sito si possono reperire le statistiche sui numeri maggiormente usciti nelle ultime 50 estrazioni. Nel caso dell’estrazione del Million Day, il numero più fortunato è il 9, presente in ben 45 estrazioni, seguito a ruota dal 26 con le sue 43 presenze. Leggermente più indietro, invece, il 53 e il 41 con le loro 41 presenze l’uno, mentre a chiudere l’elenco è il 52 (40 presenze). Similmente, nell’ambito dell’Extra Million Day il più fortunato è il 5 con ben 39 estrazioni, marcato stretto dal 7 con 38 presenze. Seguono, sempre molto vicini, il 32 con le sue 37 estrazioni, il 46 (36 presenze) e il 22 (presente 36 volte). Parlando dei numeri sfortunati, invece, il peggiore nel primo caso è il 32, assente dalle ultime 45 estrazioni, mentre nella versione Extra il meno estratto è il 38 con 41 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 GENNAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 12 GENNAIO 2023

