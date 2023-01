MillionDay, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 gennaio 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLON DAY ED EXTRA MILLIONDAY: STASERA CACCIA AL MILIONE

Si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay e dell’Extra MillionDay di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023! L’appuntamento, ormai fisso e irrinunciabile per molti scommettitori, è tornato e ha rivelato le combinazioni fortunate scelte dalla mano della Dea Bendata. Noi come ogni giorno abbiamo seguito il sorteggio in diretta e abbiamo raccolto le cinquine vincenti proprio qui sotto, dunque voi non dovrete fare altro che restare con noi e continuare a leggere per scoprire se siete tra i fortunati vincitori di questa sera!

E a proposito di premi, raccomandiamo sempre la massima attenzione affinché non vi facciate sfuggire nessun premio intermedio. Se controllerete la schedina di fretta potreste perdervi delle combinazioni che, anche se non vi frutteranno l’agognato milione di euro, potrebbero comunque darvi l’opportunità di intascare qualche piccola vincita extra. Potete quindi procedere a un secondo controllo dei numeri vincenti sul sito ufficiale del gioco, oppure tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o ancora accedendo alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, sta per tornare l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay e dell’Extra MillionDay! Gli scommettitori avranno tempo fino alle 20.20 per scegliere le loro combinazioni preferite su cui puntare in vista del sorteggio di questa sera, dopodiché dovranno attendere le 20.30 per scoprire se le loro intuizioni si sono rivelate fortunate. Svolta l’estrazione, dalle 20.35 si apriranno infine le scommesse per il sorteggio che si terrà domani sera, sempre alla stessa ora.

Mentre attendiamo che si avvicini il momento dell’estrazione, approfittiamone per controllare come ogni giorno cosa succede tra le statistiche di gioco. Nella classifica dei numeri che sono usciti più spesso negli ultimi cinquanta sorteggi del MillionDay troviamo: il 48 e il 53 che si confermano entrambi con 40 presenze ciascuno, preceduti dal 20 con 42 estrazioni, dal 26 con 43 turni e infine dal 9, che svetta ancora una volta al primo posto con 45 turni. Se guardiamo poi all’Extra MillionDay tra i numeri frequenti incontriamo invece il 22 e il 46 in coppia con 36 presenze, il 32 con 37 sorteggi alle spalle, il 7 con 38 estrazioni e il 5 con le sue 39 presenze.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Cosa dicono invece le statistiche relative ai numeri ritardatari? Si tratta di cifre spesso insidiose, perché potrebbero attirare gli scommettitori con la loro lunga sfilza di assenze e decidere poi di continuare a non comparire durante le estrazioni.

Per il Million Day, i grandi assenti sono il 53 con 28 assenze, il 43 con 30 estrazioni, il 23 che latita da 31 turni, il 40 disperso da 35 serate e il 32, che domina la top five dall’alto delle sue 44 assenze. Passando alla variante di gioco Extra MillionDay incontriamo ancora il 40 con 28 assenze, poi il 32 e il 39 entrambi con 29 assenze, il 34 che sfugge da 35 turni e il 38 dato per disperso da 40 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 GENNAIO 2023

19 – 30 – 34 – 52 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 GENNAIO 2023

1 – 6 – 11 – 13 – 29

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











