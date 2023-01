Million Day: estrazione 26 gennaio 2023/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: PREMI IN VISTA?

Eccoci arrivati all’ormai classico appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro. Prestissimo, dunque, potremo scoprire se, finalmente, verrà segnata la prima vittoria di questo gioco per il 2023, che in questi primi 25 giorni non ha ancora incoronato nessun nuovo milionario in Italia, ma comunque dal lancio del gioco sono stati ben 235 i milioni vinti!

Per risalire alle ultime vittorie del Million Day e dell’Extra MillionDay, comunque, non si deve andare troppo in là nel tempo, perché solamente a dicembre dello scorso anno sono stati ben 6 i milioni complessivamente vinti. L’ultimo è stato il 31 dicembre, con una scommessa piazzata da Rivalta di Torino, mentre precedentemente era stato un giocatore di Massafra in provincia di Taranto a portarsi a casa il milione il 16 dicembre. Prima ancora, invece, era stato un giocatore di Savona a vincere il montepremi in palio nel Million Day, con una scommessa piazzata il 14. Infine, gli ultimi 3 milioni risalgono tutti al 9 dicembre, quando contemporaneamente hanno vinto due giocatori di Roma ed uno di Napoli.

QUALI SONO LE REGOLE DEL MILLION DAY?

Insomma, abbiamo visto che vincere nel Million Day e nell’Extra MillionDay non è affatto difficile o improbabile ed effettivamente anche le regole del gioco sono veramente molto semplici. In linea di massima, per vincere il milione in palio basterà indovinare tutti e 5 i numeri estratti alle 20:30 di ogni sera. Si potranno scegliere tra l’1 e il 55 al costo di appena 1 euro, mentre aggiungendone un secondo si potrà accedere con gli stessi numeri anche all’estrazione Extra, fatta sui restanti 50 numeri.

Oltre alla giocata classica, o singola, del Million Day e dell’Extra MillionDay, ad ogni giocatore è data anche la possibilità di puntare su più di una cinquina con una singola schedina grazie alla giocata definita plurima. Infine, che volesse massimizzare la possibilità di vincita, potrebbe anche optare per la giocata sistemica, che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, decidendo con quale sistema elaborare tutte le possibili cinquine. In quest’ultimo caso, però, i premi in palio diminuiscono leggermente, pur rimanendo considerevoli. Per piazzare la scommessa si può procedere sia di persona nelle ricevitorie Sisal, che online collegandosi al sito dedicato, oppure utilizzando l’app MyLotteries.

MILLION DAY: QUANTO SI VINCE

Oltre al ricchissimo ed appetitoso milione che c’è in palio nel Million Day esistono anche altri cospicui premi per chiunque indovinasse solamente una parte delle cinquina vincente. I premi, inoltre, variano anche che si tratti della prima o della seconda estrazione e, per esempio, il montepremi massimo nell’Extra MillionDay scende a 100mila euro. Chiunque, invece, indovini 4 numeri tra i vincenti, in entrambe le estrazioni potrà portarsi a casa 1.000 euro. Con 3 numeri nel Million Day classico si vincono 50 euro, che salgono a 100 per chi li indovina nella versione Extra del gioco. Infine, chi riesce ad indovinare due soli numeri, potrà portarsi a casa un premio di consolazione dal valore di 2 o 4 euro, che si tratti della prima o della seconda estrazione. Tutti i premi, però, vanno ulteriormente decurtati dell’8% al netto del prelievo.

