Million Day/ Estrazione 27 marzo 2023, i numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 27 MARZO

Anche oggi, come d’abitudine, alle 20:30 circa verranno fatte le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocatore italiano l’impressionante cifra di un milione di euro! Oltre al milione, però, in palio ci sono numerosissimi altri ricchi premi anche per tutti coloro che non riusciranno ad indovinare la cinquina completa, che variano anche in base al fatto che sia il primo o il secondo gioco.

In generale, inoltre, sembra che la Dea Bendata nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay si stia rivelando, in questo 2023, piuttosto gentile con i giocatori e da gennaio le vittorie registrare sono state addirittura 11. Da quando, invece, il gioco fu lanciato le vittorie milionarie sono state 246, mentre il sistema non tiene conto delle vittorie minori. L’ultimo milione è stato vinto da Ivrea, in provincia di Torino, con una scommessa piazzata il 13 marzo. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Comacchio, in provincia di Ferrara, a vincere l’ambitissimo milione in palio nel Million Day in data 6 marzo.

REGOLE DEL MILLION DAY

Mentre aspettiamo le 20:30 per conoscere quali saranno i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi recuperiamo rapidamente le regole, che potrebbero aiutare qualche nuovo giocatore a destreggiarsi con questo gioco! Per vincere bisogna indovinare la sequenza di 5 numeri estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55 al costo di appena 1 euro. Le scommesse possono, inoltre, essere raddoppiate per accedere anche all’estrazione Extra, dalla quale viene esclusa la prima cinquina estratta.

Ai giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay oltre alla giocata singola descritta sopra, è data la possibilità di scegliere altre due modalità di gioco. Con la scommessa plurima, per esempio, si possono scegliere più cinquine, indicandole tutte in una sola schedina al costo di 1 euro l’una. Vi è anche, però, la giocata sistemica, dedicata ai giocatori esperti, con cui si possono selezionare tra i 6 e i 9 numeri, indicando anche il proprio sistema preferito per processare le cinquine possibili. Per giocare ci si può semplicemente recare in una ricevitoria Sisal, oppure utilizzare l’app MyLotteries o il sito dedicato al Million Day e all’Extra MillionDay.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI

Nell’ambito del MillionDay e dell’Extra MillionDay ci si potrebbe chiedere se esistano dei numeri più fortunati degli altri, che vengono estratti con maggiore frequenza. La risposta è si, e il sito dedicato al gioco li riporta in una sezione apposita. Nella prima estrazione il 9 svetta nella classifica con le sue 48 apparizioni (su 50 considerate). Seguono, invece, il 30 e il 26 con la bellezza di 42 presenze, a loro volta tallonati dal 53 (che è apparso 41 volte) e dal 52 (estratto 40 volte). Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day la classifica dei numeri fortunati vede la top five occupata da numeri estratti, tutti, 42 volte, a pari merito, e sono il 46, il 22, il 19, il 7 e il 5.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

