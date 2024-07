Million Day, estrazione delle ore 20.30/ I numeri vincenti di oggi 20 luglio 2024

Siamo tornati con una nuova estrazione del Million Day, in attesa di conoscere i numeri fortunati di oggi per questo concorso che quotidianamente ci offre la possibilità di realizzare un sogno. Per farlo basta scegliere cinque numeri in un range tra 1 e 55 e puntare un euro sulla propria combinazione favorita, sperando che questa possa coincidere con quelli che poi saranno i numeri fortunati del concorso che si presenta ogni giorno con due appuntamenti: in questo articolo andiamo ad analizzare quando accadrà in quello serale delle 20.30.

Dopo aver ripassato le regole base (d’altronde, il concorso è molto semplice e intuitivo) andiamo a fare un piccolo recap su quanto accaduto negli ultimi tempi al Million Day, nell’estrazione di ieri, 19 luglio, ma non soltanto. La vittoria massima, quella, da un milione di euro, non arriva ormai da quasi un mese: l’ultima grande gioia per un giocatore risale infatti al 26 giugno 2024. In quell’occasione a trionfare era stato un giocatore di Anacapri, proprio con una vincita nell’estrazione serale che gli era valsa il maxi premio da sei zeri! A luglio, ancora nulla per i giocatori, che aspettano con ansia le estrazioni dei numeri vincenti nella speranza che le combinazioni fortunate coincidano con le proprie.

I NUMERI VINCENTI DI QUESTO SABATO

MILLION DAY: 1 – 6 – 17 – 36 – 46

EXTRA MILLIONDAY: 25 – 29 – 33 – 38 – 55











