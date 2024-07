Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 19 luglio 2024/ Le cinquine delle 20.30

Una nuova giornata di estrazioni per il Million Day, che dopo quella delle ore 13 torna anche alle 20.30 per offrire nuove possibilità di vincita ai giocatori, come accade ogni giorno. Al gioco ci sono tanti premi in palio, su tutti quello da un milione di euro che permetterebbe una vincita da sogno in caso di raggiungimento: se però non dovesse arrivare questa, ci sarebbero comunque altre vittorie, meno basse, a far da “premio di consolazione” per i giocatori. Ad esempio, indovinando due numeri si ottengono due euro, mentre con tre sono cento. Con quattro numeri si portano a casa mille euro mentre indovinandone cinque si centra proprio la vittoria massima, quella da un milione di euro.

Numeri vincenti estrazione Million Day/ Le cinquine di oggi 18 luglio 2024 delle 20.30

Nell’estrazione del concorso di ieri, alle 20.30, i numeri estratti sono stati: 3, 26, 38, 39 e 44. Per il concorso dell’Extra Million Day, quello aggiuntivo che mette in palio fino a 100.000 euro, i numeri vincenti della giornata di ieri sono stati 10, 22, 42, 49 e 50. Nessuno in questa estrazione ha portato a casa il premio massimo ma nonostante questo, non sono mancate le vincite, anche di somme più basse, per i giocatori che hanno scelto di avanzare la propria giocata e sperare nella vittoria.

Numeri vincenti Million Day di oggi 18 luglio 2024, ore 13:00/ L'estrazione delle cinquine

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA