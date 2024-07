Million Day, estrazione di oggi 15 luglio 2024/ I numeri vincenti dell’appuntamento delle 20.30

Anche oggi siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day, come accade ormai da anni ogni giorno. Dopo aver visto infatti quelli delle ore 13.00, è il momento di andare a conoscere anche quelli dell’estrazione serale delle 20.30, quella che più dell’altra ha regalato vittorie memorabili da un milione di euro, rimanendo dunque la preferita dei giocatori ma allo stesso tempo anche la più fortunata come le statistiche mostrano. Al concorso si può giocare scegliendo come sempre cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 ma c’è poi anche una seconda chance di vincita grazie all’Extra Million Day che invece in palio mette 100.000 euro: si tratta di un concorso aggiuntivo al quale si può partecipare aggiungendo solamente un euro.

Il gioco permette di partecipare sempre scegliendo i numeri nello stesso range ma in questo caso saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale, dunque i numeri di entrambi i concorsi saranno diversi tra loro. Questo significa che sarebbe possibile vincere su entrambi i concorsi anche i premi massimi in palio, ovvero un milione sul primo e 100.000 euro sul secondo: un’eventualità che ovviamente ha una probabilità davvero molto bassa ma che esiste, essendo le cinquine differenti tra loro.

LE COMBINAZIONI FORTUNATE DI OGGI

