Million Day ed Extra Million Day: i numeri del 14 luglio 2024/ La combinazione vincente delle 20.30

Come ogni giorno anche questa domenica ci offre il consueto appuntamento con il Million Day, il gioco fortunato che mette in palio dei premi importantissimi che cambierebbero certamente la vita ai fortunati che riuscirebbero a portarli a casa. Il massimo premio, quello da un milione, non è così semplice da centrare ma c’è chi ogni tanto riesce in questa impresa, per la quale basta indovinare cinque numeri, tutti quelli giocati. L’ultima maxi vittoria in ordine temporale è arrivata il 26 giugno: da allora ancora nessuno ha messo a segno un’altra vincita da cinque numeri.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 luglio 2024/ Le combinazioni fortunate delle ore 13.00

Nonostante ciò, il gioco resta molto fortunato, offrendo comunque altri premi importanti e dando un’occasione unica di centrare anche vincite nel concorso secondario che è quello dell’Extra Million Day, che invece mette in palio 100.000 euro. Una volta scelti i numeri da giocare va deciso ovviamente anche su quale estrazione puntare il proprio euro: si può scegliere quella delle 13 o quella delle 20.30, nella quale ci concentreremo in questo articolo. Ora che abbiamo visto le regole, non ci resta che andare a scoprire i numeri vincenti di oggi.

Estrazione Million Day del 13 luglio 2024, ore 20:30/ Numeri vincenti: ecco le cinquine

LE CINQUINE DEL MILLION DAY DI OGGI ALLE ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA