I giochi sono quasi fatti per Million Day ex Extra MillionDay: dopo aver scoperto i numeri vincenti dell’ora di pranzo, arriva il momento di scoprire quelli di sera. Quello che conta è aver preparato la giocata, per cui a tal proposito vi rinfreschiamo la memoria su tutte le tipologie di giocate. Quella più semplice è la giocata singola, per la quale basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55, al costo di un euro.

Se volete percorrere questa strada, ma avendo più giocate con cui tentare la fortuna, allora potete optare per quella plurima, che è composta da più giocate singole. La terza opzione è la giocata sistemistica, con cui selezionare da 6 a 9 numeri, dovendo scegliere tra sistema ridotto e integrale.

Per quanto riguarda Extra Million Day, la situazione non si complica affatto, anzi è molto semplice, perché è un’opzione di gioco, quindi dovete solo selezionarla quando effettuate la giocata principale. In questo modo avrete una seconda occasione di conquistare la Dea bendata, se non vorrà presentarsi alla prima “chiamata”.

Va però precisato che chi ha deciso di tentare la fortuna con la giocata plurima, potrà scegliere se inserire l’opzione Extra MillionDay per tutte le combinazioni vincenti o per alcune. Invece, nel caso della giocata sistemistica, l’opzione si applica a tutte le cinquine generate dal sistema, lasciandovi la facoltà di deselezionare quelle che non volete. Una volta effettuate le vostre giocate, non dovrete far altro che attendere il momento della verità, quello dei numeri vincenti.

