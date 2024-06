Million Day, estrazione e cinquine di oggi/ I numeri vincenti di sabato 1 giugno 2024

In questo sabato torna il concorso del Million Day, il gioco fortunato che in palio mette dei preziosi premi che arrivano fino a 1.000.000 di euro: sono tante, però, le categorie di vincita di questa fortunata lotteria a premi. Indovinando due numeri con giocata semplice, al Million Day si vincono due euro. Per tre numeri indovinati sono invece 50 gli euro che si vincono mentre con 4 sono 1.000. Solamente indovinando 5 numeri si può portare a casa il massimo possibile, ovvero un milione di euro. Ma quante sono le possibilità di vincere al Million Day? La probabilità di indovinare 2 numeri è di 1 su 17.7. Indovinare 3 numeri ha una probabilità di 1 su 284 mentre indovinare 4 numeri ne ha una su 13.915. Infine, la possibilità di centrare la vittoria massima, quella da un milione, vede una probabilità su 3.478.761: un’eventualità certamente difficile ma non impossibile.

I numeri vincenti Million Day/ Estrazioni di oggi venerdì 31 maggio 2024: le cinquine

A maggio un solo giocatore ha centrato la vittoria da cinque numeri, che vale appunto la massima posta in palio: è avvenuto in Piemonte, con l’estrazione delle 13 dell’11 del mese. Si è trattato della 13esima vincita milionaria dall’inizio del 2024 e della numeri 286 dal lancio del concorso, nel 2018. La combinazione scelta dal fortunato vincitore di Rivarolo Canavese è stata dei seguenti numeri: 11, 13, 17, 43 e 47. Dal giorno del lancio del concorso, il gioco ha visto distribuire tra i vari partecipanti una cifra pari a 785 milioni di euro: cifra importantissima che testimonia quanto questo concorso amatissimo sia vincente e in grado di cambiare davvero la vita a chi indovinerà le combinazioni vincenti.

Million Day, i numeri vincenti di giovedì 30 maggio 2024/ Le cinquine dell'estrazione di oggi

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI

ORE 13.00

MILLIONDAY: 7 – 16 – 18 – 25 – 27

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 6 – 21 – 38 – 53

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA