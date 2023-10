Million Day: estrazione numeri vincenti/ Arrivano le cinquine di oggi martedì 10 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 10 OTTOBRE 2023. MILIONE IN ARRIVO?

Iniziamo una nuova settimana con l’appuntamento con il Million Day, gioco che ci fa compagnia ogni giorno, festivi compresi, con due appuntamenti quotidiani. Il gioco mette in palio fino a un milione di euro: cifra importantissima ma non l’unica visto che si vince già indovinando due numeri, portando ovviamente a casa una cifra che andrà man mano a salire con i numeri indovinati. Oggi, martedì 10 ottobre, riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra da un milione di euro? Questo è il massimo montepremi in palio, come ci dice lo stesso nome del gioco. Sono due i concorsi quotidiani: il primo alle 13 mentre il secondo alle 20.30.

Le regole del gioco sono semplici: basta indovinare i cinque numeri che regalerebbero la vittoria da un milione a chi li indovina. I numeri vanno scelti dall’1 al 55, così come quelli dell’Extra Million Day, concorso aggiuntivo al quale partecipare solamente con un altro euro. Per il concorso aggiuntivo si possono vincere fino a 100.000 euro. I due giochi sono complementari: i numeri infatti sono differenti per i due concorsi e si può invece in entrambi.

COME VINCERE AL MILLION DAY?

Tantissime persone ogni giorno partecipano al Million Day con la speranza di indovinare i cinque numeri che potrebbero regalare la maxi cifra da un milione di euro, massima somma in palio nel concorso. Ma quali sono le probabilità che ciò avvenga? Ce lo dice lo stesso sito del Million Day che analizza proprio quale sia la probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7. Indovinarne 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Mettere a segno una vittoria da 4 numeri indovinati ha una probabilità è di1/13.915. Indovinare invece 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Parlando invece della giocata singola MillionDay+EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 6 – 13 – 23 – 30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

14 – 17 – 24 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

