Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi lunedì 9 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 9 OTTOBRE 2023

Cominciamo una nuova settimana con il solito appuntamento con il Million Day, gioco che ci fa compagnia ogni giorno, festivi compresi, con due appuntamenti quotidiani. Il concorso, infatti, mette in palio fino a un milione di euro: una cifra che potrebbe davvero cambiare la vita di qualche fortunato vincitore. Oggi, lunedì 9 ottobre, riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra da un milione di euro? È infatti questo il massimo montepremi in palio, come ci dice lo stesso nome del gioco. Ricordiamo che ogni giorno ci sono due concorsi quotidiani: il primo alle 13 mentre il secondo alle 20.30.

Lo scopo del gioco è quello di indovinare i cinque numeri che regalerebbero la vittoria da un milione a chi li indovina. I numeri vanno scelti dall’1 al 55 e sono proprio cinque. C’è poi anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, con un ulteriore euro: anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque. Per il concorso aggiuntivo si possono vincere fino a 100.000 euro.

MILLION DAY, LE ULTIME VITTORIE MILIONARIE

Il Million Day permette di vincere ogni giorno fino a un milione di euro, due volte al giorno. Ci sono due estrazioni che permettono di vincere il maxi montepremi: una alle 13 e poi la seconda alle 20.30. Sono tanti i premi a disposizione nel concorso: si porta a casa qualcosa già indovinando due numeri ma ovviamente, mano a mano che vengono indovinati più numeri, sale il gruzzoletto di vincita personale. L’ultima volta che un giocatore è riuscito a portare a casa un milione di euro è accaduto a Borgo Val di Taro (PR) lo scorso 16 settembre con l’estrazione serale. Qualche giorno prima, il 14 settembre, sempre con un’estrazione delle 20.30, aveva vinto un giocatore di Roma. Sempre nel mese di settembre e sempre nella Capitale, ma con una giocata online, aveva vinto un fortunato con l’estrazione delle 13. Ad agosto invece solamente una vittoria, il 19, a Sirmione. Ancora nessun milionario, invece, nel mese di ottobre: sarà oggi il giorno giusto?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 10 – 19 – 35 – 39

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

3 – 5 – 11 – 33 – 41

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

