Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi lunedì 27 novembre 2023

MILLION DAY: NUOVI APPUNTAMENTI SETTIMANALI

Nuova settimana, nuovo appuntamento. Dopo che il weekend è terminato, eccoci tornati alla routine con questo nuovo lunedì. Il lavoro torna incombente, così come la quotidianità, ma niente paura: a darci una scarica di energia, anche oggi, è il Million Day, il fortunato gioco che offre ogni giorno la possibilità di vincere fino a un milione di euro con due estrazioni quotidiane. Come ricordiamo sempre, sono due infatti i concorsi: uno alle 13 e il secondo alle 20.30.

Una doppia occasione per portare a casa la maxi cifra a sei zeri, ambita da tutti. Non solo un milione, però: sono tante le categorie di vincita e si potrà portare a casa qualcosina già indovinando due numeri. I premi vanno ovviamente a salire con i numeri indovinati e il massimo si ottiene indovinando i cinque numeri che vanno scelti tra l’1 e il 55.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Al Million Day si può giocare ogni giorno, festivi inclusi. Il gioco non va mai in vacanza e anzi, offre quotidianamente la chance di ottenere un milione di euro in due appuntamenti differenti: il primo c’è alle 13 e il secondo alle 20.30. Le sorprese, però, non finiscono qui. In concomitanza con il gioco principale, si può puntare un altro euro sull’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che mette in palio un montepremi importante anche se più basso del gioco principale: parliamo di 100.000 euro. Anche in questo caso i numeri vanno scelti tra l’1 e il 55, estremi compresi. Per giocare basta puntare un euro. I due concorsi tra loro sono complementari: i numeri estratti sono infatti differenti. Sul secondo gioco, infatti, vengono estratti i numeri sui 50 non vincenti del concorso principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

14 – 16 – 18 – 47 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 22 – 36 – 51 – 52

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

