Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 8 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

10 – 21 – 37 – 38 – 42

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine di oggi 7 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

18 – 25 – 30 – 51 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 6 ottobre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

14 – 19 – 23 – 33 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

22 – 30 – 31 – 40 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi giovedì 5 ottobre 2023

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 8 OTTOBRE 2023

Nuovo appuntamento con il Million Day, gioco che non va mai in vacanza, neanche la domenica. Anche in questo giorno festivo, infatti, ci sono due appuntamenti quotidiani con il concorso che mette in palio fino a un milione di oggi. Oggi riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra da un milione di euro? Ricordiamo che questo è il massimo montepremi in palio, come ben si comprende dal nome del gioco. I concorsi quotidiani sono due: il primo alle 13 mentre il secondo alle 20.30. L’obiettivo, invece, è quello di centrare i cinque numeri che regalerebbero la vittoria da un milione a chi li indovina tutti.

I numeri vanno scelti su un range che va da 1 a 55: infatti, saranno estratti proprio in questo intervallo. C’è poi anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, con un ulteriore euro: anche in questo caso i numeri da giocare sono cinque e sono compresi nello stesso range del concorso principale. I due concorsi si sommano: si può vincere contemporaneamente in entrambi.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Andiamo a vedere ora come si gioca al Million Day. Come abbiamo detto, infatti, vanno scelti cinque numeri dall’1 al 55 ma non è questa l’unica regola del gioco. Si può infatti scegliere tra giocata singola, giocata plurima e sistemistica. Partiamo dalla prima: quella singola permette di giocare per più concorsi consecutivi fino a un massimo di 20 estrazioni con la stessa combinazione. È possibile abbonarsi o solo alle estrazioni mattutine o solo a quelle serali o ad entrambe le estrazioni. Le schedine non possono essere inoltrate dai 10 minuti precedenti fino ai 5 minuti successivi all’estrazione. C’è poi quella plurima che consente di inserire fino a 10 giocate singole e di giocare in abbonamento per più giorni consecutivi, fino a un massimo di 5. Infine, la giocata sistemistica, permette di selezionare da 6 a 9 numeri e di scegliere tra sistema integrale e sistema ridotto. Il tutto, al costo di un euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA