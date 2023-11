Million Day estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi martedì 28 novembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Anche oggi l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, il gioco fortunato che permette di vincere fino a un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome. L’obiettivo di tutti i giocatori è proprio quello di centrare i cinque numeri vincenti per poi portare a casa la maxi cifra. Qualora però questo non riuscisse, niente paura: sono tante le categorie di vincita che cominciano già da due numeri indovinati anche se ovviamente andranno a salire. Più numeri si indovinano, più si porta a casa un premio cospicuo. Il gioco offre due estrazioni al giorno: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30.

C’è poi anche la possibilità di giocare all’Extra Million Day, gioco al quale si può partecipare aggiungendo un solo euro. In questo caso si possono portare a casa fino a 100.000 euro. I numeri vanno scelti tra l’1 e il 55 per entrambi i concorsi.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VITTORIE

Il Million Day offre varie categorie di vincita ma la più importante è certamente quella da cinque numeri, che permette di portare a casa un milione di euro. Non sempre, però, riesce la maxi vincita: oltre a questa, come ricordiamo, ci sono tante altre possibilità di vincere qualche importante premio. L’ambizione di tutti i giocatori che partecipano al gioco, però, è ovviamente quella di ottenere un milione di euro. L’ultima volta a riuscirci è stato un giocatore di Livorno, solo pochi giorni fa, il 25 novembre. Precedentemente aveva vinto un giocatore di Bologna, il 13 del mese. Prima ancora, sempre nel mese di novembre, aveva vinto un giocatore di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti: la fortunata vittoria è arrivata l’8 del mese. Novembre, dunque, si è dimostrato un mese fortunato. Chissà che prima che finisca, non ci regali qualche altra bella vittoria…

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 21 – 30 – 45 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 15 – 17 – 32 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

