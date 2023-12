Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi, venerdì 8 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DI OGGI, 8 DICEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, seppur si festeggia l’Immacolata Concezione, si terranno anche le consuete due estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay, i giochi che mettono in palio fino ad un massimo di 1 milione di euro in due distinti appuntamenti giornalieri! Infatti, oltre al tradizionale appuntamento delle ore 20:30, alcuni mesi fa ne è stato aggiunto un secondo alle ore 13.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri tutto le cinquine di oggi 7 dicembre 2023

Le possibilità di vincita per tutti i giocatori del MillionDay e dell’Extra MillionDay, insomma, sono doppie, e lo dimostra anche il numero effettivo di milioni assegnati negli ultimi mesi. Complessivamente, dal lancio del gioco, sono stati assegnati 273 premi milionari, dei quali l’ultimo appena 3 giorni fa da Casalnuovo di Napoli (Napoli), all’estrazione delle 20:30. Nel mese di novembre, invece, si sono registrate tre vincite milionarie, una l’8, la seconda il 13 ed, infine, l’ultima il 25. Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, l’ultima vincita massima si è registrata il 15 febbraio a Nocera Inferiore (Salerno).

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Arrivano le cinquine di oggi 6 dicembre 2023

COME GIOCARE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Riuscire a mettere le mani su un qualche ricco premio del Million Day e dell’Extra MillionDay, insomma, non è affatto complicato e, similmente, anche piazzare la propria scommessa è piuttosto semplice. Infatti, basterà compilare l’apposita schedina indicandovi sopra 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro. Basterà, poi, selezionare l’orario dell’estrazione al quale si decide di partecipare, che in caso contrario sarà scelto in automatico dal sistema in base alla più vicina tra le due.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 5 dicembre 2023

Quella descritta sopra è la giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma ai giocatori sarà data anche la possibilità di scegliere altre modalità di gioco. Vi è, infatti, anche la giocata plurima, con la quale si possono scegliere più cinquine con una singola schedina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Inoltre, i giocatori più esperti potranno anche scegliere la giocata sistemica, con la quale si possono indicare tra i 6 e i 9 numeri, elaborando tutte le possibili cinquine. Infine, per partecipare anche all’Extra Million Day, che è una seconda estrazione fatta sui 50 numeri restanti dalla prima con la stessa cinquina, basterà raddoppiare il valore della propria giocata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

21 – 41 – 42 – 43 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 14 – 18 – 47 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA