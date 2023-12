Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi giovedì 7 dicembre 2023

MILLION DAY, DUE NUOVE ESTRAZIONI DEL GIOCO FORTUNATO

Natale si avvicina e intorno a noi si comincia a respirare aria di festa. Domani, poi, si celebrerà una giornata importante che in Italia è segnata in rosso sul calendario: l’8 dicembre, la festa dell’Immacolata. Dunque, un periodo ricco di emozioni quello che ci attende, e certamente anche pieno di novità ma anche di cose che invece restano sempre immutate, come l’appuntamento con il Million Day.

Il gioco fortunato ogni giorno ci permette di vincere fino a un milione di euro, offrendoci la possibilità di giocare due volte al giorno – alle 13 e alle 20.30 – vincendo una cifra importantissima che è appunto quella da un milione. Per partecipare basta scegliere cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55, puntando su di essi un euro: questo ci permetterà poi di attendere l’estrazione per scoprire se si rientra tra i fortunati vincitori, che possono sperare di vincere già indovinando 2 numeri.

EXTRA MILLION DAY, COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Il Million Day, come abbiamo detto, offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro. Una somma importante che certamente, però, non è l’unica. Il concorso, infatti, permette anche di vincere altri premi essendoci varie categorie di vincita che partono da due numeri indovinati, ma non solo. Sì perché infatti c’è anche la possibilità di giocare ad un secondo concorso, quello dell’Extra Million Day. Con un solo euro in più si può partecipare anche a questo secondo gioco che invece vedrà cinque estratti, come in quello principale, ma sui 50 numeri rimanenti ossia quelli non vincenti. L’Extra Million Day si può aggiungere a qualsiasi giocata, che sia singola, plurima o sistemistica.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

12 – 32 – 33 – 37 – 39

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

22 – 31 – 34 – 45 – 36

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

