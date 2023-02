Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 1 febbraio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Nuovo mese e nuova attesa per scoprire chi sarà il primo ad agguantare i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay dopo l’estrazione di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023! C’è ancora qualche ora per scegliere le proprie combinazioni fortunate e tentare la sorte scommettendo per il sorteggio di questa sera, così per darvi il maggiore aiuto possibile esamineremo con voi le statistiche ufficiali del gioco.

La prima statistica utile da controllare è quella dei numeri frequenti, che rassicurano gli scommettitori perché sono quelli sorteggiati più spesso nelle ultime cinquanta serate. Nel Million Day, i numeri frequenti sono il 52 con 40 estrazioni, il 26, il 30 e il 53 con 42 presenze ciascuno, il 9 che svetta sugli altri con i suoi 44 turni. La classifica dell’Extra MillionDay si compone del 22 con 37 turni, del 46 con 38 sorteggi, del 7 che è già stato estratto 40 volte, del 5 e del 32 con 41 estrazioni ciascuno.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Come ogni sera, si può giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle ore 20.20. L’estrazione si terrà alle 20.30, e a partire dalle 20.35 si riapriranno le giocate in vista di domani.

Vediamo ora le statistiche relative ai grandi assenti del gioco, così che possiate avere una panoramica completa. Nel Million Day troviamo il 12 con 26 assenze, il 2 con 31 turni, il 28 con 32 assenze, il 48 che non risponde all’appello da 33 serate e il 41 che sfoggia ormai 34 assenze. Nella variante di gioco Extra MillionDay ecco invece tra i numeri ritardatari il 13 con 20 assenze, il 42 che latita da 22 estrazioni, il 31 che ha saltato gli ultimi 23 turni, il 50 con 25 assenze e il 25 che finora ha collezionato 26 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 FEBBRAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 FEBBRAIO 2023

–

